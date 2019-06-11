北韓女冒險逃跑…被賣到南韓當「色情網性奴」　囚禁7年含淚脫衣

▲人權組織調查，許多北韓女性遭拐賣至中國，被迫從事性工作。（圖／翻攝自KFI報告）



國際中心／綜合報導

北韓人民生活貧困，大批北韓女性冒險逃到中國大陸尋找新生活，卻被人口販子拐賣到非法場所從事網路色情服務，長期遭監視和毒打虐待，其中一名年輕女性，甚至連續7年沒有獲得任何收入，生活有如奴隸。

總部位於英國倫敦的人權組織「朝鮮未來倡議」（Korea Future Initiative，KFI）上月發表報告指出，成千上萬的北韓婦女和女孩被拐騙到中國，淪入性場所或是被迫嫁給中國男子，年齡最小的受害者甚至才9歲。

現居南韓的脫北女子李由美（Lee Yumi，化名，音譯）向美國有線電視新聞網（CNN）表示，她出身自北韓勞動黨基層幹部家庭，雖然生活無虞，但父母管教嚴格，又禁止她讀感興趣的醫科。5年前她與家人大吵一架後，決定逃到中國逐夢。

一般而言，像李由美這樣的北韓女性，必須支付給仲介500至1000美元（約新台1.5萬元至3萬元）換取安排偷渡。李由美找到一名仲介，對方答應為她安排一份在中國的餐廳工作。

偷渡那一晚，李由美與其他8名北韓婦女一起，忍耐冰冷刺骨、水深及肩的河水，徒步涉水越過圖們江離開北韓。抵達中國境內後，李由美隨後被人帶到遼寧省延吉市的一棟4層樓公寓。此時她才驚覺，原來一切都是一場騙局。

李由美說，人口販子把她以3萬人民幣（約新台幣13.6萬元）的價碼賣給網路色情聊天室經營場所。李由美發現真相後感到極為受辱，「我哭著要求離開，但老闆說他付了很多錢把我買下來，現在我必須替她還債。」

李由美被帶到公寓套房時，已經有2名北韓女子住在裡面，其中一名27歲女子與「老闆」走得很近，李由美認為這名女子是負責監視她們的人。另一名19女子尹廣夏（Kwang Ha-Yoon，化名，音譯），比李由美還早被囚禁2年。

尹廣夏來自北韓貧困家庭，經常過著有一餐沒一餐的生活，加上母親和祖母都罹患癌症，她原本希望到中國賺錢養家，沒想到也被賣到色情場所，且一毛錢都沒拿到。

由於性交易在南韓屬於違法，促使網路色情聊天發展，南韓男性最低花150韓元（約新台幣4元）就能登入這類網站，小費則從300韓元起跳，特殊服務還能額外收費。李由美和尹廣夏的工作則是盡可能留住「客戶」，因為聊天時間越長老闆賺得就越多。

李由美和尹廣夏同住一間房間，她們每天早上11點起床，吃過早飯就得在只有床、桌子和電腦的房間工作，直到次日清晨才能休息，每半年才能獲准出門散步一次，且還有旁人嚴密監視。有時候，她們一天只能睡4個小時，如果敢抱怨就會招來一頓毒打。

「有些男人只想聊天，但大部分都想要更多。他們會要我擺特定姿勢或是脫掉衣服，不管他們要求什麼我都得照做。」李由美說，「我感覺像是死了1000次，但我甚至連自殺都做不到，因為老闆永遠在監視我們。」2015年間，李由美曾鼓起勇氣爬出窗外沿著水管逃跑，卻摔傷了腿，至今仍未痊癒。

直到2018年，李由美遇到一位特別的顧客，對方意識到她們是遭拐賣的北韓女子，因此答應提供幫助，拯救她離開淫窟。對方特別買了一台新筆電，並且讓李由美遠端遙控螢幕，好讓她能避開「老闆」的監視。

對方給了李由美一個電話號碼，讓她聯絡專門協助脫北者的南韓牧師元天紀（Chun Ki-Won、音譯）；隔著螢幕的李由美忍不住落下眼淚，打字回應說，「謝謝你，我好害怕。」同年10月26日，李由美和尹廣夏利用床單結成繩索，從窗戶溜出，與元天紀安排的拯救團隊會合，終於逃出地獄。李由美此時已經被囚禁5年，尹廣夏則被囚禁長達7年，這段時間裡兩人一毛錢都沒有拿到。

李由美和尹廣夏在拯救團隊的幫助下，橫越整個中國大陸，並持假的南韓護照抵達某個東南亞國家，並且向當地南韓大使館尋求庇護，最終成功逃往南韓定居。