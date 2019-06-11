　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓女冒險逃跑…被賣到南韓當「色情網性奴」　囚禁7年含淚脫衣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼上千北韓女性遭賣至中國。（圖／翻攝自KFI報告）

▲人權組織調查，許多北韓女性遭拐賣至中國，被迫從事性工作。（圖／翻攝自KFI報告）

國際中心／綜合報導

北韓人民生活貧困，大批北韓女性冒險逃到中國大陸尋找新生活，卻被人口販子拐賣到非法場所從事網路色情服務，長期遭監視和毒打虐待，其中一名年輕女性，甚至連續7年沒有獲得任何收入，生活有如奴隸。

總部位於英國倫敦的人權組織「朝鮮未來倡議」（Korea Future Initiative，KFI）上月發表報告指出，成千上萬的北韓婦女和女孩被拐騙到中國，淪入性場所或是被迫嫁給中國男子，年齡最小的受害者甚至才9歲。

現居南韓的脫北女子李由美（Lee Yumi，化名，音譯）向美國有線電視新聞網（CNN）表示，她出身自北韓勞動黨基層幹部家庭，雖然生活無虞，但父母管教嚴格，又禁止她讀感興趣的醫科。5年前她與家人大吵一架後，決定逃到中國逐夢。

一般而言，像李由美這樣的北韓女性，必須支付給仲介500至1000美元（約新台1.5萬元至3萬元）換取安排偷渡。李由美找到一名仲介，對方答應為她安排一份在中國的餐廳工作。

偷渡那一晚，李由美與其他8名北韓婦女一起，忍耐冰冷刺骨、水深及肩的河水，徒步涉水越過圖們江離開北韓。抵達中國境內後，李由美隨後被人帶到遼寧省延吉市的一棟4層樓公寓。此時她才驚覺，原來一切都是一場騙局。

李由美說，人口販子把她以3萬人民幣（約新台幣13.6萬元）的價碼賣給網路色情聊天室經營場所。李由美發現真相後感到極為受辱，「我哭著要求離開，但老闆說他付了很多錢把我買下來，現在我必須替她還債。」

李由美被帶到公寓套房時，已經有2名北韓女子住在裡面，其中一名27歲女子與「老闆」走得很近，李由美認為這名女子是負責監視她們的人。另一名19女子尹廣夏（Kwang Ha-Yoon，化名，音譯），比李由美還早被囚禁2年。

尹廣夏來自北韓貧困家庭，經常過著有一餐沒一餐的生活，加上母親和祖母都罹患癌症，她原本希望到中國賺錢養家，沒想到也被賣到色情場所，且一毛錢都沒拿到。

由於性交易在南韓屬於違法，促使網路色情聊天發展，南韓男性最低花150韓元（約新台幣4元）就能登入這類網站，小費則從300韓元起跳，特殊服務還能額外收費。李由美和尹廣夏的工作則是盡可能留住「客戶」，因為聊天時間越長老闆賺得就越多。

李由美和尹廣夏同住一間房間，她們每天早上11點起床，吃過早飯就得在只有床、桌子和電腦的房間工作，直到次日清晨才能休息，每半年才能獲准出門散步一次，且還有旁人嚴密監視。有時候，她們一天只能睡4個小時，如果敢抱怨就會招來一頓毒打。

「有些男人只想聊天，但大部分都想要更多。他們會要我擺特定姿勢或是脫掉衣服，不管他們要求什麼我都得照做。」李由美說，「我感覺像是死了1000次，但我甚至連自殺都做不到，因為老闆永遠在監視我們。」2015年間，李由美曾鼓起勇氣爬出窗外沿著水管逃跑，卻摔傷了腿，至今仍未痊癒。

直到2018年，李由美遇到一位特別的顧客，對方意識到她們是遭拐賣的北韓女子，因此答應提供幫助，拯救她離開淫窟。對方特別買了一台新筆電，並且讓李由美遠端遙控螢幕，好讓她能避開「老闆」的監視。

對方給了李由美一個電話號碼，讓她聯絡專門協助脫北者的南韓牧師元天紀（Chun Ki-Won、音譯）；隔著螢幕的李由美忍不住落下眼淚，打字回應說，「謝謝你，我好害怕。」同年10月26日，李由美和尹廣夏利用床單結成繩索，從窗戶溜出，與元天紀安排的拯救團隊會合，終於逃出地獄。李由美此時已經被囚禁5年，尹廣夏則被囚禁長達7年，這段時間裡兩人一毛錢都沒有拿到。

李由美和尹廣夏在拯救團隊的幫助下，橫越整個中國大陸，並持假的南韓護照抵達某個東南亞國家，並且向當地南韓大使館尋求庇護，最終成功逃往南韓定居。

ET快訊
一天喝5杯紅茶！20多歲E奶妹「慘得OO病」　醫：胸部越大機
阿羅哈翻車3死！59歲男骨折出血亡　女兒淚：把我爸還來
雙胞胎姊姊求診整型「厭倦被模仿」　媽驚悚通報：根本沒有妹妹！

關鍵字：北韓,性奴,脫北者

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓女冒險逃跑…被賣到南韓當「色情網性奴」　囚禁7年含淚脫衣

Apple已經有「後備計畫」！　iPhone可全數移出中國生產

澳洲電工替IS研發火箭彈！　庭上辯稱：影片看多被洗腦

川普大吃閉門羹！致電強生遭掛電話：我才不會上當

武裝份子「無差別屠村」　馬利部落不分老幼遭割喉剖腹…300村民剩50人

13歲男童蛋疼就醫　全身檢查完發現「少一顆臼齒」竟從子孫袋夾出！

睡覺最好關燈關電視！研究證實：夜間光源會「增加肥胖風險」

北韓撂狠話要美「放下敵對政策」　川金會一年過去…完全冷進展

漁網撈起一具裸體男屍！　他目睹嚇壞：一拉比平常重好多

超離奇！路旁發現「腰部以下」半截屍塊　車禍現場竟在80公里外

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

婦人等叫號不耐煩飆罵行員　民眾勸說反被嗆：關你X事

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

鄭文燦力挺小英喊「再給她4年」 強調：選票投錯黨，台灣變香港

北韓女冒險逃跑…被賣到南韓當「色情網性奴」　囚禁7年含淚脫衣

Apple已經有「後備計畫」！　iPhone可全數移出中國生產

澳洲電工替IS研發火箭彈！　庭上辯稱：影片看多被洗腦

川普大吃閉門羹！致電強生遭掛電話：我才不會上當

武裝份子「無差別屠村」　馬利部落不分老幼遭割喉剖腹…300村民剩50人

13歲男童蛋疼就醫　全身檢查完發現「少一顆臼齒」竟從子孫袋夾出！

睡覺最好關燈關電視！研究證實：夜間光源會「增加肥胖風險」

北韓撂狠話要美「放下敵對政策」　川金會一年過去…完全冷進展

漁網撈起一具裸體男屍！　他目睹嚇壞：一拉比平常重好多

超離奇！路旁發現「腰部以下」半截屍塊　車禍現場竟在80公里外

拆導彈僅留艦炮　解放軍「銅陵艦」移交斯里蘭卡

女官兵參與敦睦遠航　性別平權已在國軍落實

文青風的一式排骨台北首店落腳京站　6/28開幕

潛客虐踩海龜裝傻：沒有阿！　海巡蒐證送辦網呼：好療癒

房間一直傳來搥牆聲…房東也嚇到搬走！他追問鄰居得知恐怖真相

兒子1年「打賞145萬」給女直播主　母親一聽當晚去世

北韓女冒險逃跑…被賣到南韓當「色情網性奴」　囚禁7年含淚脫衣

快訊／台南龍崎「3車追撞」國道3號翻車！　5人受傷送醫

凱渥新嫁娘秀伯爵太陽珠寶　喊話「老公這方面有待加強」！

射箭世錦賽／男女團體12日戰法國爭奧運資格　個人賽4人32強

國際熱門新聞

他陪女友回家　進門發現女友媽竟..

女乘客急上廁所　卻誤開緊急逃生..

纏綿引響尾蛇3P　男拋下女友秒..

19歲Uber外送員等待背影 ..

越南女星穿太辣　官員氣炸要重罰

男童蛋疼就醫　竟從睪丸夾出臼齒..

被女友吸完吐白沫！他倒地亡…醫..

川普放話：習不來G20　美國立..

最新「車諾比照片」曝光！逃命瞬..

傻妹想提早結束月經　DIY「軟..

直升機墜毀曼哈頓中城　駕駛身亡

嬰上顎現不明黑斑　醫生一看糗了

機率21萬分之1　老爸隨手破解..

鮮肉學長「出借大腿枕」爆紅

更多熱門

相關新聞

北韓撂狠話要美「放下敵對政策」！

第一回合的「川金會」眼看即將滿一年，非但沒有讓美朝關係進展，就連南韓也相當緊張。近日北韓國家媒體呼籲美國要撤回對平壤的「敵對政策」，不然當時國際轟動的峰會協議，最後可能也只是一張白紙，完全沒有用武之地。

北韓恐怖統治　323個刑場曝光

金正男生前身分「CIA線民」　周旋各國供情報

14歲女慘淪性奴！6年為變態父子生3娃

見文藝團創作者 金正恩砲轟不負責任

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

情侶搭火車「狂摸舔嬌嗔」還流液體

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將破頭慘死

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻慘了

補教名師呂捷昏迷送醫！抽搐痙攣病危

蜂蜜到底是什麼？「養蜂第四代」揭驚人真相

阿羅哈傷者靠1動作自保才沒受重傷

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

利用完當垃圾丟棄　獒犬瘦成紙片

真理褲妹車頭燈太亮！北宜過彎「雪球半顆掉出來」

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

遠距離每次都做　她和金牛男友「說一段話」後悔

更多

最夯影音

更多

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面