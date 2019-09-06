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德國警花在社群曬制服美照　涉「圈粉」遭調查

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▲▼德國警花曬制服美照，遭到開調。(圖／翻攝自Instagram)

▲▼德國警花曬制服／便服美照，遭到調查。(圖／翻攝自Instagram)

國際中心／綜合報導

一群德國警花因為之前在社群媒體上狂PO自己身著警服的美照，遭到警方內部調查。

「今日俄羅斯」(RT)網站周三( 4日)報導，調查發起者是柏林首位女警察局長史洛藢克(Barbara Slowik)。她成立了一個內部調查組，對眾女警在社群平臺上卯起來PO制服照的情況進行調查，瞭解是否有員警涉嫌利用工作之便推銷個人形象、作出有損警察形象的行為。

在此之前，一些德國女警在Instagram社群平臺的#shecandoboth(美麗與智慧並重)標籤下，分享自己身穿便服和制服的照片。RT說，她們的行為似乎是在利用職務之便在網路上「圈粉」。

▲▼德國警花曬制服美照，遭到開調。(圖／翻攝自Instagram)

然而，這些公職人員在吸引不少光關注的同時，也接收到不同的聲音。報導稱，「德國警察聯盟」(GdP)副主席拉德克(Joerg Radek)對此表示：「不論是在執勤或休 假，員警都必須遵守本份。身為公務員，他們在職業上有特殊的職責。」 他進一步解釋說，活躍在網路上的員警，必須在恪盡職守的同時，又能堅守好良好品味的底線。

RT表示，目前，德國聯邦警察局已發布一份有關警務人員使用社群媒體的指南。上面說明，警務人員作為和平的守護者，在網路上過度曝光存在著危險，並且警告說：員警使用社群網路時，應當完全以私人身份表達自己。

▲▼德國警花曬制服美照，遭到開調。(圖／翻攝自Instagram)

▲▼德國警花曬制服美照，遭到開調。(圖／翻攝自Instagram)

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