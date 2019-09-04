　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

學生頭戴纸箱考試！墨西哥老師防作弊　手法有夠狠

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲墨西哥一位中學老師鐵西斯（右後方)為防止作弊，讓學(生們頭戴紙箱參加考試。(圖／翻攝自Mexico Daily News)

墨西哥一位中學老師為防止作弊，讓學生們頭戴紙箱參加考試。(圖／翻攝自Mexico Daily News)

國際中心／綜合報導

如如防止學生在考試時作弊，讓全世界各地學校的老師們都傷透腦筋。最近，墨西哥一位中學老師別出心裁裁的想出一招「防作弊大絕」，讓人拍案叫「絕」！

外媒報導，鐵西斯(Luis Juarez Texis)是墨西哥特拉斯卡拉州(Tlaxcala)的一名中學老師。為防止學生作弊，他想出一個奇招：讓學生頭戴著紙箱參加考試！

有家長在社群媒體上分享了學生們正在考試的照片。從照片可見，所有學生頭上都戴著一個方型紙箱，紙箱前方開了一扇「小窗」，可以讓學生看到自己的考卷，卻無法左顧右盼的偷看視別人的考卷。

但有些家長對老師想出這樣的「防考試作弊」方法十分惱火，認為他已羞辱學生和侵犯到 學生的權利。這些家長同時表示，不應允許老師妹如此的「暴力」行為，要求學校把他辭退。

對此，校方解釋說：老師這麼做事先已獲得學生的同意，學校也尊重學生的個人權利。目前仍不清楚該事件是否有進一步發展。

像這類的防作弊怪招其實己非第一次出現。之前，曼谷一所大學的老師就發明過一種防作弊的「頭巾」，一度引起熱議(見下圖／翻攝自臉書)。

▲墨西哥一位中學老師為防止作弊，讓學生們頭戴紙箱參加考試。(圖／翻攝自Mexico Daily News)

ET快訊
即／玲玲睜眼漫步！「雨彈夜襲」大台北4縣市灌1天　法西颱風將
台北富商印「TS極樂行事曆」！私會貴婦壞壞1110次　結局曝
神經粗到頂天！調皮男「天天拿求婚戒」在眼前晃　女友完全沒感覺
林鄭月娥大讓步！　香港正式撤回《逃犯條例》
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南極洲驚現「超長滑行痕跡+詭異雪堆」！　網瘋傳：UFO墜機現場

學生頭戴纸箱考試！墨西哥老師防作弊　手法有夠狠

退休到偏鄉服務！仁醫外出沒看到診...慘遭250人活活揍死

24噸芒果榨成汁！腐爛長毛狂瀉「黃色瀑布」　司機苦等5小時才流完

脫歐亂局「21議員倒戈」　強森豪賭：10月15日提前舉行大選

巴西7名哈韓妹被騙到韓國「出道」　卻是在按摩店賣淫

跳跳床彈簧「時速113km」射出　直插他背上…深度竟達5cm！

5歲女童被虐死！生前留「拜託原諒我」　狠母知情不報：怕丈夫報復

日觀光客新選擇　東京電視台推8分鐘專題介紹台南魅力

阿聯媒體人被妻子酸「失敗者」！　怒用鐵鎚殺人還求無罪釋放

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

《外星女生柴小七》胸肌摸到飽　狂往霸道總裁懷裡鑽...高甜來襲！

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

南極洲驚現「超長滑行痕跡+詭異雪堆」！　網瘋傳：UFO墜機現場

學生頭戴纸箱考試！墨西哥老師防作弊　手法有夠狠

退休到偏鄉服務！仁醫外出沒看到診...慘遭250人活活揍死

24噸芒果榨成汁！腐爛長毛狂瀉「黃色瀑布」　司機苦等5小時才流完

脫歐亂局「21議員倒戈」　強森豪賭：10月15日提前舉行大選

巴西7名哈韓妹被騙到韓國「出道」　卻是在按摩店賣淫

跳跳床彈簧「時速113km」射出　直插他背上…深度竟達5cm！

5歲女童被虐死！生前留「拜託原諒我」　狠母知情不報：怕丈夫報復

日觀光客新選擇　東京電視台推8分鐘專題介紹台南魅力

阿聯媒體人被妻子酸「失敗者」！　怒用鐵鎚殺人還求無罪釋放

5汪超愛馬麻…愛到不讓她自己洗澡　每天浴室門口就是這麼擠

AMGEN安進首創全球第一所「安進學院」　打造國際生醫人才庫

上海好市多「台味濃」背後房東曝光！150台灣員工跨海支援

參加前男友婚禮包多少？　謝盈萱妙答「3個字」網友全拍手！

南極洲驚現「超長滑行痕跡+詭異雪堆」！　網瘋傳：UFO墜機現場

世籃賽／大陸男籃主場崩盤　不敵委內瑞拉無緣晉級16強

中職／找回除獅力　羅力：去年犯了很多錯

快訊／玲玲睜眼漫步！「大雨彈」夜襲大台北4縣市灌1天　法西颱風即將誕生

哈利波特現身新北市立圖書館　陪讀學童變身「知識魔法師」

台北馬拉松即日起開始報名　唯一IAAF銅標籤認證市區馬拉松

國際熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸..

17歲小哥「晚餐都吃薯條」3年..

他求修掉臉上胎記　PS大神原圖..

台女在關西被捕　搜出1.8kg..

馬雅水底百巨人骨曝！滅亡因生物..

人妻慘淪「人肉精庫」...生2..

米奇速食店亂竄「衝進油鍋」

狠父喊沒錢養「7歲女童餓成木乃..

考新郎15+6=？　她聽答案當..

咖啡店超暗黑「髒杯子環保法」垃..

Uber司機加速載走2歲女　3..

熟女助教約15歲男學生「開房」..

虐死5歲女兒　狠母辯：怕丈夫報..

沒送戰鬥機！他提告百事可樂廣告..

更多熱門

關鍵字：

Luis Juarez Texis

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

快訊／烏來6歲簡小弟找到了

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

即／畜牧場女員工「墜入攪拌機」遭肢解

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭分權

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨

快訊／國一南下重大車禍！超車不慎追撞2貨櫃車　「打橫衝對道」全線封閉

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

外公跌水溝亡　4歲孫女站水中哭整夜

大逆轉！D社爆具惠善「無理狂罵安宰賢」完整對話

好市多中和店將實施新政策　網推爆

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

《外星女生柴小七》胸肌摸到飽　狂往霸道總裁懷裡鑽...高甜來襲！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面