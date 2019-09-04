學生頭戴纸箱考試！墨西哥老師防作弊　手法有夠狠

▲墨西哥一位中學老師為防止作弊，讓學生們頭戴紙箱參加考試。(圖／翻攝自Mexico Daily News)

國際中心／綜合報導

如如防止學生在考試時作弊，讓全世界各地學校的老師們都傷透腦筋。最近，墨西哥一位中學老師別出心裁裁的想出一招「防作弊大絕」，讓人拍案叫「絕」！

外媒報導，鐵西斯(Luis Juarez Texis)是墨西哥特拉斯卡拉州(Tlaxcala)的一名中學老師。為防止學生作弊，他想出一個奇招：讓學生頭戴著紙箱參加考試！

有家長在社群媒體上分享了學生們正在考試的照片。從照片可見，所有學生頭上都戴著一個方型紙箱，紙箱前方開了一扇「小窗」，可以讓學生看到自己的考卷，卻無法左顧右盼的偷看視別人的考卷。

但有些家長對老師想出這樣的「防考試作弊」方法十分惱火，認為他已羞辱學生和侵犯到 學生的權利。這些家長同時表示，不應允許老師妹如此的「暴力」行為，要求學校把他辭退。

對此，校方解釋說：老師這麼做事先已獲得學生的同意，學校也尊重學生的個人權利。目前仍不清楚該事件是否有進一步發展。

像這類的防作弊怪招其實己非第一次出現。之前，曼谷一所大學的老師就發明過一種防作弊的「頭巾」，一度引起熱議(見下圖／翻攝自臉書)。