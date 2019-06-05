離家遭綁架！14歲女慘淪性奴「6年為變態父子生3娃」...解脫後已精神分裂

▲小沫長期受辱已神智不清，事後被確診為精神分裂症。（圖／123RF）

大陸中心／綜合報導

大陸14歲少女小沫失蹤6年，直到去年1月才在河南駐馬店市被媽媽找到。當時，她和家裡鬧得不愉快，因而鬧脾氣離家出走，沒想到竟被一對鄭姓父子綁架，淪為性奴，甚至還生了3個小孩。近日，此案有了新進展，60歲鄭父被以性侵罪追究刑事責任，而他的兒子鄭男卻因檢查出患有精神分裂，目前沒有受審能力。

綜合陸媒報導，小茉的父親早已離家，而她在2012年某天與哥哥發生爭執，被賞了一巴掌後，也生氣地離家出走，沒想到卻意外被綁架，再也沒有回家。而當時，哥哥完全不敢將妹妹的事告訴母親。據悉，小茉失蹤的這段期間，母親李艾玲正在坐牢，直到2016年7月出獄後才得知此事，立刻報警。

過了2年多，李艾玲在駐馬店市某家店門口貼傳單時，無意間看到小茉，但對方卻認不出來。直到她將女兒逼到牆角，反覆要求對方認真看看自己的臉，小沫才開口喊她一聲「媽」。事後，小沫也向坦承，自己已是3個孩子的媽，而且孩子的爸爸還不是同一個。

▲小沫透露，自己在鄭父妻子的目睹下被鄭男性侵，而且若想逃走還會被毒打一頓。（示意圖／免費圖庫pxhere）

據了解，6年前鄭父在路邊遇到小沫，便用三輪車載她回家，甚至企圖讓她嫁給自己兒子。從那天開始，小沫淪為鄭父鄭男的性奴，被迫天天與鄭男睡一起，有時甚至還三人一起睡。在鄭家生活的6年期間，小沫不僅為丈夫鄭男生下了一對雙胞胎，還為公公鄭父生了一個兒子。

這件事情曝光後，讓李艾玲無法接受，因而憤怒報警，但女兒受了6年折磨，早已神志不清，甚至還有嚴重的精神分裂。事後，鄭男在去年1月第一次接受警方詢問時還思維清楚，與小沫說得內容大致相符，不過到了去年12月再次面對警方訊問時，卻不時發笑、摳手指，頻頻回答「不知道」。

據悉，鄭父因犯罪情節惡劣且不認罪，最後以強姦罪追究其刑事責任。不過，鄭男事後卻因被檢查出患有精神分裂，因此目前尚無受審能力。而小沫的家屬因不滿該判決，對這份鑑定提出異議，目前也申請重新鑑定。