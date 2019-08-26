嫁「神秘感老公」淪性奴！傻女淚揭10年地獄生活：他愛看別人性侵我





▲澳洲女子再婚，沒想到被丈夫逼迫當性奴，遭到陌生男子性侵。（圖／123RF）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲昆士蘭女子瑪麗（Mary）跟許多人一樣，以為結婚後可以展開美好新生活，沒想到跟她結婚的竟是如惡魔般的丈夫。婚後，她被強迫餵毒，丈夫還讓陌生人性侵她，並認為可以藉此獲得快感，就這樣過了10年的悲慘生活。



瑪麗原本有一段不錯的婚姻，但最後雙方以和平分手收場，離婚後因為工作的關係，認識第二任丈夫，對方是個有點神祕感，而且喜歡孩子的男人，她很快就陷入愛情，甚至還瞞著同事們偷偷談戀愛，之後順利結婚，卻沒想到是惡夢的開始。

結婚一年後，瑪麗表示自己「變成了性奴」，丈夫漸漸嶄露自己的特殊癖好，「他會開車載著我，到處問其他男人要不要跟我發生性關係，他說看著別的男人性侵我，會讓他得到很大的滿足」。

但是因為瑪麗非常的愛對方，每次都為丈夫找解口，仍選擇原諒。這樣的生活逐漸把她逼瘋，也沒有跟任何人講這件事情，隱瞞所有家人好友，過著雙面的生活，在此期間，丈夫也會強迫她吸毒，藉此控制。

兩人生了一個兒子，但瑪麗仍兩度被趕出家門，最後因為無家可歸，只好帶著孩子再度回到可怕的丈夫身邊。她曾因憂鬱症住院兩次，被診斷出患有躁鬱症，也曾試圖自殺，回憶起可怕的丈夫，瑪麗形容，「他是我所見過最值得用反社會者、攻擊者形容的人，而且知道如何挑選受害者」。

這樣地獄般的生活過了將近10年後，她終於鼓起勇氣，離開了變態的丈夫，並把所有事情告訴家人。

如今，瑪麗的故事也被收錄在《Shattered to Shining》一書，這本書由專門幫助虐待受害者的慈善機構「Broken to Brilliant」出版，另外還收錄包含受到情感、身體、心靈和財務控制虐待的受害者故事，一共有10人。瑪麗也表示，現在的生活逐漸好轉，而且把故事寫下來的過程也幫助她療傷，非常有效，也希望這本書能為其他倖存者展開帶來新的希望。

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