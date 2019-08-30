曾披國旗喊台灣No.1　美雪乳直播主　遭惡客以辣照勒索

▲▼雪白巨乳直播主愛慕蘭絲宣稱遭到勒索。(圖／翻攝自IG@Amouranth)

國際中心／綜合報導

擁有天使臉孔、雪白巨乳的女模兼Twitch電玩實況直播主愛慕蘭絲(Amouranth)，之前因為展示和披上中華民國國旗，並高呼Taiwan No.1而被廣大台灣網友熟知。日前她卻自爆說，一直試圖以她的照片來勒索她，而且索價每年25萬英鎊(約90萬元新台幣)。

愛慕蘭絲原名凱特琳․席拉古莎(Kaitlyn Siragusa)。身為網紅的她，目前在Instagram上有高達逾160萬的粉絲。她聲稱自己目前正成為Instagram內部某人的目標。

她收到對方寄來的電子郵件，要求每月付給他每月2000英鎊(約6萬元新台幣)，或每年25萬英鎊(約950萬元新台幣)，為的是「保護」她的照片。

然而大多數以照片勒索他人的惡客，都是揚言「不給錢，我就散布照片」。愛慕蘭絲卻被告知：「不給錢，我就封鎖你的照片！」

勒索者聲稱在「高知特」(Cognizant)公司工作，該公司受雇專門監管Instagram的社區訊息。勒索者的代號叫「坦帕」(Tampa)，他們要求愛慕蘭絲每月付款，否則他們就會從Instagram中刪除她所PO的照片和文字。

《赫芬頓郵報》報導，來自德州的愛慕蘭絲已經注意到她所PO的一些東西遭到刪除。剛開始時，愛慕蘭絲還以為這是詐騙。但後來她所PO的帖子還是不斷的遭到刪除。

「坦帕」要求以比特幣付款，並提供了除非是Instagram內部的人，否則不可能知道的細節。對方寄來的電子郵件上也附上她最近被刪帖子的特定時間戳記。

愛慕蘭絲開始認真對待這宗勒索。她說：「當我看到那些時間戳記時，我開始擔心了。我意識到這可能是一個實際上在Instagram裡面工作的人。」

據《赫芬頓郵報》報導，她的經紀人後來聯絡了擁有Instagram的老闆：臉書高層。 但他們幫不上忙。Instagram則聲稱：她的帖子是因為內容違反禁止祼露的規定，所以才被該平台的自動化系統刪除的。

愛慕蘭絲則表示已拿捏好照片的裸露尺度，堅稱自己是勒索陰謀的受害者。目前這宗懸案還是無解。

▲愛慕蘭絲之前因為曾展示和披上中華民國國旗，而被廣大台灣網友認識。(圖／翻攝自Amouranth Twitch)