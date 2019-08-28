超敬業！澳洲裸體小姐大賽現場著火　參賽佳麗繼續裸舞

▲▼丹格菲爾德十分有運動家精神，四周起火了她還繼續在跳！(圖／翻攝自IG@Harley Van Dangerfield）

國際中心／綜合報導

大家都曉得，脫衣舞表演的現場氣氛一定火辣辣。但周二(27日)晚的「澳洲裸體小姐大賽」(Miss Nude Australia)現場卻實在熱得不像話，還要勞動打火弟兄前來滅火！

「澳洲裸體小姐大賽」從1994年起，每年都在南澳阿得雷德市(Adelaide)的「瘋馬俱樂部」(Crazy Horse)舉行，為奪得「最美裸體」的美名，參賽者最後會在台上脫到一絲不掛。

今年發生的這場無名火，起因是第一輪比賽進行時，一位參賽者丹格菲爾德(Harley Van Dangerfield) 別出心裁的在自己周圍點燃了一個火圈。未料火焰延燒燒到旁邊的窗簾，並且觸動俱樂部的火警警鈴和灑水器。這位參賽者最後也被取消了參賽資格，

丹格菲爾德後來在Instagram上PO文道歉，她說：「我為昨晚所發生的一切感到非常抱歉。也向所有的參賽選手和比賽的管理團隊道歉。這是一場不幸的意外。我已經被取消參賽資格了，祝今年澳洲裸體小姐的每位參賽者好運。」

現場一位男性觀告訴「澳洲新聞網」說：「一瓶易燃液體她被棄置在距離火源不遠處，而且又距離窗簾太近。結果，火圈燒著了瓶子，然後又燒到窗簾。但是她仍然繼績在跳！接著沒多久，火警警鈴響了，灑水器也啟動了，她還是堅持不撤，我想她是要順便加演一場洗澎澎吧！」

俱樂部當時擠滿了200多人，火警發生後，俱樂部不得不將觀眾撤離。而「南澳洲大都會消防局」亦在淩晨12點10分左右接到報案電話。不過當打火兄弟趕到現場時，這場火已被後台工作人員撲滅。