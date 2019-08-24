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OK繃還是牙線？《花花公子》女模示範全球最小比基尼

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▲Cassandra Sienega示範全球最小的比基尼。（圖／IG@Cassandra Sienega)

▲▼CJ史帕克斯示範全球最小的比基尼。（圖／IG@Cassandra Sienega)

國際中心／綜合報導

《花花公子》女模CJ史帕克斯(CJ Sparxx)向來是「乳」不驚人死不休。日前她剛度過34歲生日。為了慶祝這個「大喜日子」，她特別穿上一款讓人下巴快掉下來的「微型比基尼」，送給大豕當作生日獻禮。

進入2019年後，女性泳衣的趨勢是：「(布料)少，還要更少」。原名席內嘉(Cassandra Sienega)、但在網路上以CJ史帕克斯名字知名的她，當然深諳此道。 因此她示範這款「最潮」的兩件式比基尼，其實比牙線寬不了多少。

如果想穿它又不想穿梆，那你可還需要一點運氣。尤其是遮掩著私密處的那 一丁點兒布料，它的「保密」工作，幾乎可說是「不可能的任務」！ 因為，一旦穿上了它，只要一個不小心打了個噴嚏，那麼，有穿和沒穿， 可能也就沒什麼分別了。

CJ這輯照片在Instagram上獲得了3.9萬個讚。其中一名網友留言說：「我們需要你常常穿這樣的泳衣。它勝在夠辣！」另一名網友：「你創下了全球最小的比基尼紀錄。」第三個說：「生日快樂，你美呆了！」

儘管很多人稱讚CJ挑選泳衣的品味，但還是有人酸她，認為她穿的根本不是泳衣。一名網友說：「泳衣？那是OK繃吧？」另一名網友說：「看起來你好像什麼也沒穿吔。」更多相關照片及影片請看這裡

▲Cassandra Sienega示範全球最小的比基尼。（圖／IG@Cassandra Sienega)

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關鍵字：CJ史帕克斯,CJ Sparxx,席內嘉,Cassandra Sienega

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