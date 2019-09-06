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東京逛街驚見「橘色統一發票」！台男愣住秒思鄉...網掃QR code笑了：好潮

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▲▼ 網友在日本看到台灣發票印在衣服上 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原PO在東京看到印有台灣發票的衣服 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

在國外旅遊若看到和家鄉有關聯的事物，都會忍不住多看幾眼。一名台灣男子在日本東京街頭走路時，發現路邊一間服飾店竟把台灣的統一發票印在衣服上，讓他笑說「不知道這有多廢」，不過也激起興趣，想入手一件。

一名男網友5日在臉書「爆廢公社二館」發文，他在東京澀谷逛街時，眼前服飾店一幕讓他瞬間想起家鄉！只見店外展示模特兒的身上，竟然穿著印有台灣「統一發票」的衣服，上頭不僅寫著中文「電子發票證明聯」，下方的日期、編號、條碼和QR code都完整呈現，相當有趣。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 網友在日本看到台灣發票印在衣服上 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲太逗趣了啦！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO表示自己當下真的愣住了，還考慮是不是要把這件衣服帶回家，還有網友很有興趣，想請他幫忙代購。其他人則是表示「來自未來的發票」、「可以兌獎嗎」、「台灣之光欸」、「潮爆了」、「買了買了」。

此外，也有不少網友好奇QR code掃出來是否會有東西，記者實測之後發現會直接連結到衣服品牌的網站，十分有創意；仔細瀏覽後，發現商店中不少服飾都印有中文，例如台式小吃店的黃色菜單等，充分結合台灣文化。

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