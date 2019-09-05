日5歲女被虐死…最後日記「請原諒我」　媽法庭痛哭：怕暴力夫報復不敢說

記者林瑩真／編譯

日本東京目黑區2018年3月發生一起殘忍虐童致死案，5歲女童結愛遭到父母長期施暴、不給食物，最後因敗血症死亡。女童母親船戶優里在法庭上辯稱，因為怕丈夫船戶優里雄大的報復，所以知情不報，也不敢報警。

綜合日媒報導，結愛長期被父母施暴，不僅被關在陽台，也沒有足夠的食物。結愛死前1個月寫下的紙條中，揭露了自己遭到虐待的事實，包括「昨天被爸爸罵了」、「好不容易請爸爸教我功課，但沒有好好道謝，浴室裡面傳來了很大的聲音」、「明明會計算的，但我想要混過去，所以就被關在陽台打了」。

更令人難過的是，結愛最後的紙條上，是請求著雙親的原諒，「以後不需要爸爸媽媽提醒，我也會自己做好，會比昨天更好，明天一定會做到，請原諒我，拜託原諒我，我真的不會再犯同樣的錯了」。

結愛的紙條內容在3日的審判法庭中被念出來，讓母親船戶優里當場痛哭，但她辯稱是因為丈夫的報復過於可怕，讓她最終沒能反抗，或是將一切事實說出來。至於優里雄大則說，最初是想讓這個不乖的孩子更努力一點才出手教訓，但漸漸的控制不住，變成單純的施暴，就連妻子都被他的暴力洗腦，無法反抗他，也沒能帶結愛去醫院。

報導指出，結愛幾乎一天只能吃1、2餐，長期營養不良，又被監禁暴打數個月，讓結愛變得身體虛弱，不停嘔吐，卻沒被帶去醫院，最後因敗血症死亡，死亡時只有12.2公斤，遠低於同齡小孩平均的20公斤。