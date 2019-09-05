　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日5歲女被虐死…最後日記「請原諒我」　媽法庭痛哭：怕暴力夫報復不敢說

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林瑩真／編譯

日本東京目黑區2018年3月發生一起殘忍虐童致死案，5歲女童結愛遭到父母長期施暴、不給食物，最後因敗血症死亡。女童母親船戶優里在法庭上辯稱，因為怕丈夫船戶優里雄大的報復，所以知情不報，也不敢報警。

綜合日媒報導，結愛長期被父母施暴，不僅被關在陽台，也沒有足夠的食物。結愛死前1個月寫下的紙條中，揭露了自己遭到虐待的事實，包括「昨天被爸爸罵了」、「好不容易請爸爸教我功課，但沒有好好道謝，浴室裡面傳來了很大的聲音」、「明明會計算的，但我想要混過去，所以就被關在陽台打了」。

更令人難過的是，結愛最後的紙條上，是請求著雙親的原諒，「以後不需要爸爸媽媽提醒，我也會自己做好，會比昨天更好，明天一定會做到，請原諒我，拜託原諒我，我真的不會再犯同樣的錯了」。

結愛的紙條內容在3日的審判法庭中被念出來，讓母親船戶優里當場痛哭，但她辯稱是因為丈夫的報復過於可怕，讓她最終沒能反抗，或是將一切事實說出來。至於優里雄大則說，最初是想讓這個不乖的孩子更努力一點才出手教訓，但漸漸的控制不住，變成單純的施暴，就連妻子都被他的暴力洗腦，無法反抗他，也沒能帶結愛去醫院。

報導指出，結愛幾乎一天只能吃1、2餐，長期營養不良，又被監禁暴打數個月，讓結愛變得身體虛弱，不停嘔吐，卻沒被帶去醫院，最後因敗血症死亡，死亡時只有12.2公斤，遠低於同齡小孩平均的20公斤。

ET快訊
日京急線列車撞卡車「3車廂出軌翻覆」　逾30人受傷現場漫黑煙
陳明文掉300萬引風波！子創業計畫腰斬　他調監視器證清白：將
理科太太爆紅半年「點閱剩10萬」！毀人心2原因…網怒：太超過
快訊／新北3嫌涉殺人「棄屍礁溪」！林口警方逮人　全案偵訊中
完整優惠一次看！政院拍板加碼10億　國旅推「夜市200元抵用
ㄚ頭手搖飲店夯全球開22間店　派駐海外人手不足...超優福利
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

這家便當店「週休6日」！年營收破百萬　被封「周日唯一料理」

日京急線列車撞卡車「3車廂出軌翻覆」　逾30人受傷…現場漫黑煙冒火

川普：中國不想談協議也沒差！　美被「關稅恐怖主義」迫害50年

夫妻自駕遊回家驚嚇發現「多出一隻腳」　車頂箱藏165公分陌生男

英國詭現「地鐵暴徒」　隨機毆人推下鐵軌！監視器畫面曝光

7隻狗狗拉雪橇跑水上　格陵蘭冰川被判「死刑」　

撤回「逃犯條例」助中美談判？ 　川普自豪：對中共就是要像我一樣強硬！

梅克爾明訪北京　德國官員：將關注香港局勢「說出批評」

撤回《逃犯條例》讓人愉快！裴洛西：美兩黨合作　力推香港民主法案

日5歲女被虐死…最後日記「請原諒我」　媽法庭痛哭：怕暴力夫報復不敢說

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

低溫烹調「舒肥法」原來超簡單！？ 台灣師傅低成本製作法式高級牛排

媽一轉頭見牠眼神示意「買球球」萌翻網友求情：拜託買給牠啦～

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

車流時速破百...兩人牽手穿國道 網嚇壞：差點抄到歸天的捷徑R！

這家便當店「週休6日」！年營收破百萬　被封「周日唯一料理」

日京急線列車撞卡車「3車廂出軌翻覆」　逾30人受傷…現場漫黑煙冒火

川普：中國不想談協議也沒差！　美被「關稅恐怖主義」迫害50年

夫妻自駕遊回家驚嚇發現「多出一隻腳」　車頂箱藏165公分陌生男

英國詭現「地鐵暴徒」　隨機毆人推下鐵軌！監視器畫面曝光

7隻狗狗拉雪橇跑水上　格陵蘭冰川被判「死刑」　

撤回「逃犯條例」助中美談判？ 　川普自豪：對中共就是要像我一樣強硬！

梅克爾明訪北京　德國官員：將關注香港局勢「說出批評」

撤回《逃犯條例》讓人愉快！裴洛西：美兩黨合作　力推香港民主法案

日5歲女被虐死…最後日記「請原諒我」　媽法庭痛哭：怕暴力夫報復不敢說

江永田／在施捨？老農津貼每小時增加1.5元！

星．上妝／Jennie最新美妝代言照釋出　網讚：天使般美貌

BMW油電跑車i8推出限量200台告別特仕版　2019年底宣布正式停產

女友爽戰小王！綠光男狂講壞話　她怒拿「2張對比照」攤牌…網叫絕：一刀斃命

演習中飾演反派！豬隊友反擊時「射偏」...大馬軍官中彈慘死

5.5公尺巨鱷吞食4公尺同類！　她目睹恐怖景象：新人在爭地盤

青少年脊椎側彎「每50人就有1個」姿勢不良非致病原因

蕭敬騰「火孩兒」造型被周杰倫虧　庾澄慶一句話嗆爆：他懂個屁啊！

專訪／女生在面前哭出來⋯　竹內涼真男友力max：抱緊處理！

獨／2年前沒了寶寶！　活動當天「同場女星狂喜宣布懷孕」…阿諾淚崩自責悲慟

國際熱門新聞

5犬圍攻19歲正妹　拋飛空中咬..

閉眼等10秒拿禮物　她下秒肩膀..

雙胞胎嫩嬰臉「變成火蟻覓食地」..

韓粉跨海圓星夢　7女遭詐騙逼賣..

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸..

考新郎15+6=？　她聽答案當..

跳跳床彈簧射出　直插他背上....

台生失蹤17天　美警曝新畫面求..

美媒：川普曾考慮將關稅調高一輩

南極洲現「滑行痕跡+詭異雪堆」..

烏克蘭屁孩油淋8歲童　笑看人類..

仁醫退休到偏鄉服務　外出未看診..

英相強生暴走：你娘娘腔氯洗雞！

沒送戰鬥機！他提告百事可樂廣告..

更多熱門

相關新聞

虐死5歲女兒　狠母辯：怕丈夫報復不敢說

日本去年3月發生一起離譜的虐童案，震驚了整個社會，一名年僅5歲的小妹妹結愛遭父母船戶夫妻長期施暴，2人因為怕女兒就醫後，惡行就會遭揭發，因此即使結愛身體虛弱、不停嘔吐，也並未送醫，導致結愛最終因敗血症死亡。這起案件在3日首次對涉案的27歲結愛母親船戶優里進行公審，她卻在法庭上辯稱，「不敢報案是因為怕丈夫報復，很恐怖。」

日本汽車8月在韓銷量大減！　比去年同期下滑57%　

個別指導後　日高二生上吊輕生

貿協攜手日本貿易振興機構雅加達辦事處　助台日商拓展印尼市場

雙胞胎嫩嬰臉「變成火蟻覓食地」啃食半個身體

關鍵字：

日本東京虐童日記結愛施暴營養不良日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

外送員超怕接的單！揭密點這種最討厭

龔慈恩被爆控制欲毀20年婚！19歲正妹女兒首回應

女到牧場打工跌攪拌機慘死…取出屍塊

好市多新品「馬鈴薯條」爆紅！網一看洗版搶爆

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子公司董事

foodpanda外送員騎「BMW重機」！她看傻了…

曾創台無間道貓霖幫！老大遭槍殺

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨5天

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

美艷人妻當街遭「左右一刀」割喉噴血

這顆「變態曲球」 讓打者傻眼吃K

被追怕狗10年　她餵浪浪認出冤家

超正女師跳樓慘死！留語音揭死亡真相

玲玲大雨炸！北北基宜大雨特報

鏡頭一晃「校花級女星」場邊看球賽！

更多

最夯影音

更多

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面