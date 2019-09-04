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夜市買「隨意貼」怕不黏！她背蓋碎成蜘蛛網糗認：真的黏　眼尖網抓元凶平反

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▲▼ 手機背蓋炸裂 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原PO手機背蓋炸裂 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

老闆明明就老老實實地做生意，卻被消費者質疑了啦！一名女網友在夜市買了手機的「隨意貼」，卻因既定印象，擔心夜市品質不佳黏性不夠；不料隨後她的手機背蓋卻炸裂，讓她承認一切都是自己多想了，隨後還有網友抓到亮點，揪出真正的兇手。

一名女網友在臉書「爆廢公社二館」發文，她表示自己日前在夜市買了一款「手機隨意貼」，號稱不管黏牆上、車上都可以，讓使用者追劇、自拍更方便，而且黏膠可以還重複使用。原PO原本擔心夜市商品的品質會不好，害怕膠不夠黏手機會掉，然而一切都是她多慮了。

請繼續往下閱讀...

「這真的很黏...黏到我的背殼都黏起來了呢。」只見原PO疑似要把隨意貼拔起來，卻不慎連手機背蓋都掀了起來，背蓋還很悲慘地裂成蜘蛛網狀，讓她超難過，直呼可以換手機了。

網友們見到這慘況都大開眼界了，「太誇張了」、「背蓋不貴啦~再買就有了」、「真的超黏的」、「終於可以換手機了」、「特製包膜欸」、「撕要用對方法」、「老闆：不黏也不行、太黏也不行」、「別再質疑老闆了，他有老實做生意」。

▲▼ 手機背蓋炸裂 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原PO證實自己手機的確有維修過 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

此外，也有眼尖網友發現應該是「手機本身的問題」，原因是背蓋掀開後，裡頭的電池有貼維修過的標籤，懷疑應該是維修商背蓋沒有黏緊，才會這麼脆弱被黏碎。對此苦主也出面回應說，她的確也有這樣想過，因為別支手機沒有這問題，所以應該不是隨意貼的錯，她也只是想分享給大家笑笑而已。

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