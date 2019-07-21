兒童遊樂區廁所伸狼爪！　4歲女童麥當勞校外教學遭噁男尾隨性侵

▲卡帕特拉目前被奧克拉荷馬警方拘留。（圖／Midwest City Police Department）

記者陳宛貞／綜合報導

許多家長帶小孩到速食店時，都會讓他們在兒童遊樂區裡玩樂，美國日前卻因此發生一起性侵兒童的驚悚案件。奧克拉荷馬州一名30多歲男子16日看見一名正在麥當勞一日校外教學的4歲女童走進兒童遊樂區的廁所裡，便尾隨進入性侵，被警方逮捕。

奧克拉荷馬州福斯新聞頻道報導，現年37歲的男嫌卡帕特拉（Joshua David Kabatra）因二項性侵及一項猥褻兒童罪名被捕。相關證詞顯示，受害的4歲女童當時離開托兒所工作人員視線，獨自前往兒童遊樂區的洗手間，未料遭人毒手。

當托兒所工作人員前往廁所查看時發現門被上鎖，便開始敲門。卡帕特拉不久後打開門並舉起雙手表示，「我只是在洗手。」但女童向工作人員和警方表示，卡帕特拉用雙手和自己的生殖器觸碰她的下體。

卡帕特拉則向警方供稱，他身體不太舒服，因此走進沒有上鎖的廁所，才看到坐在馬桶上的女童。他宣稱，自己在洗手台裡嘔吐後便洗手離開。

麥當勞公司對此則聲明指出，「對我們來說，沒有任何事情比顧客的安全和幸福更重要。我們對於本周稍早發生在奧克拉荷馬州一家麥當勞的事件深感不安，正全力配合警方進行調查。」