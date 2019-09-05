交大與印度理工學院簽署雙聯博士合約　德里分校設駐辦

▲交大副校長張翼(右2)26日代表交大，與印度理工學院德里分校研發長Bodh Raj Mehta(左2)簽約。（圖／交大提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

交通大學與印度理工學院德里分校(IIT-Delhi)於2019年5月簽署雙聯博士合約，目前已有多名優秀博士生申請，將於9月秋季班進入交大，註冊成為雙聯學位學生。印度理工學院德里分校並邀請交大入校設立交大駐點辦公室，以雙聯學位為核心基礎，提供臺印師生更多元的學術交流與合作，加強確立雙方在教學、研究之夥伴關係，未來也將共享高科技相關領域教學資源及研究成果。

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▲交大派駐IIT-Kanpur華語教師游雅欣(右5)舉辦說明會，讓學生瞭解來臺就學之優勢。

兩校的雙聯學位與學術合作布局，將結合臺灣產業人力需求，共創三贏局面。為此，張翼副校長八月底代表交大與印度理工學院德里分校簽署華語教師合約，派駐華語教師駐校，協助推廣雙聯博士學位與招生，並提供華語課程，針對外籍生和臺灣企業需求，設計客製化課程內容。張翼副校長表示，透過派駐華語教師，期能消弭語言的藩籬，降低學生來臺時面臨之跨文化衝突，有信心且有能力在臺獨立生活，提高畢業後留臺工作的意願。

目前交大已有25位印度理工學院博士生申請雙聯學位，除了印度理工學院德里分校，2019年七月也在教育部經費支持下，派駐一名華語教師於印度理工學院坎普爾分校推廣雙聯學位並開設華語課程，促進雙方學術交流合作，透過派駐華語教師在當地宣傳並舉辦相關說明會，相信未來會有更多印度頂尖學子瞭解來臺就學之優勢。



交大長期深耕印度，已與四間印度理工學院分校簽署雙聯博士學位合約，包括馬德拉斯分校(IIT-Madras)、坎普爾分校(IIT-Kanpur)、德里分校(IIT-Delhi)、孟買分校(IIT-Bombay)。在教育部高教司支持下，議定每年招募二百位博士班雙學位學生及六十名大學/碩士班學生，展開雙邊教學資源交流，同時至各校區設立「半導體先修班」，並成立「印度海外科研中心」，強化鏈結印度當地科技公司及各大學的技術研發資源，進而招募頂尖印度學生加入台灣高科技研發培訓系統。