陽明、交通合校最後一步！　最快明年8月「陽明交通大學」掛牌

▲陽明及交通9月將送交兩校校務會議表決，通過後即可送交教育部審核。（圖／校方提供）

記者崔至雲／台北報導

國立陽明大學暨國立交通大學合校工作委員會今（30日）指出，兩校已在8月完成合校計畫書，預計將在9月送交兩校校務會議表決，通過後即可送交教育部審核。合校後之中文校名為「國立陽明交通大學」，英文校名為「National Yang-Ming Chiao Tung University 」，中文簡稱陽明交大，英文為YMCT。

陽明大學校長郭旭崧指出，合校「是走到最後一步了」，兩校從去年開始，已經過4次投票，9月18日將是最後一次開會，針對合校計畫書做最後審議，當天下午開會通過後，將把合校計畫書給教育部，估計2至3月個審議，核定後會再花 6個月遴選校長，暫定明年8月1日將正式掛牌成立。

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▲陽明大學校長郭旭崧 。（圖／記者崔至雲攝）

針對新任校長的遴選，郭旭崧指出，須分別獲得2校五分之二以上的專任教師同意，才能取得候選資格，同時21名遴選委員中納入2名學生代表，是國內頂尖大學校長遴選最多學生代表的制度設計，以落實師生共治原則。

郭旭崧也說，為使合校後校務運作順暢，合校後第一屆校務會議將朝單一會議運作，校務會議代表總人數以120人為原則，兩校區各自佔總人數二分之一，以揭櫫對等合一原則。除行政主管、教師與行政人員外，亦納入12名學生代表，共同參與決策校務運作。

▲陽明交通大學合校會議 。（圖／陽明大學提供）

郭旭崧最後也指出，合校的目的其實就是希望能提升學生的競爭力，目前交大在國際排名是200、陽明則是290，期望合併後「陽明交通大學」能躍升至150名。另外，在初期學術單位不變動前提下，未來的國立陽明交通大學將有1,200餘位教師、18,000餘名學生隸屬於19個學院，此外還有6個新設研究中心、1個附設醫院，分布於9個校區。



