找到癌症新藥物！　交大、北醫「癌症膜蛋白調控網路」全球首見

▲交通大學與台北醫學大學合作，找到抑制乳癌移轉的新制藥物。左起：交大生科系趙瑞益系主任、陳俊勳副校長、陳信宏代理校長、楊進木教授、北醫何元順教授、交大林峻宇助理教授、吳妍華院士、王念夏主任秘書。（圖／交大提供）

記者崔至雲／台北報導

癌症連續37年蟬聯國人十大死因第一名，為了提高癌症標靶治療的精準度，交通大學生物科技學院藥物設計及系統生物團隊與台北醫學大學乳癌研究團隊合作，研究近2000種膜蛋白對應於15種癌症之生化調控網路，開發「癌症膜蛋白調控網路（Cancer Membrane Protein-regulated Networks, CaMPNets）」，大規模建立膜蛋白與癌症的關係，創下全球首例，更找到抑制乳癌移轉的新制藥物，目前向多國申請專利中。



研究成果日前發表於國際頂尖期刊《自然通訊》(Nature Communications），團隊成員包括交大生科院教授楊進木、院士吳妍華及助理教授林峻宇，以及北醫醫學科技學院教授何元順、李嘉華等人。



楊進木表示，膜蛋白是目前疾病診斷及治療最重要的標靶，但也是最困難的研究議題，同時「膜蛋白已被認為與諸多癌症息息相關，如果解開膜蛋白如何透過蛋白質交互作用，進而調控生化途徑導致癌症形成，有助於從根本找出治癌方法。」對癌症診斷與標靶藥物發展，有重大的影響。

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▲交大、北醫找到抑制乳癌移轉的新制藥物，目前向多國申請專利中。（圖／達志示意圖）



何元順指出，北醫研究團隊2010年就已證實尼古丁受體和吸菸引起的女性乳癌有關，並發表在知名國際醫學期刊(Journal of National Cancer Institute)，由於尼古丁受體和HER-2都屬細胞膜蛋白，如何開發可以同時攻擊尼古丁受體和HER-2的高效能靶向藥物，成為未來開發乳癌藥物的主流方向。



交大研究團隊擬定創新策略，運用大數據及人工智慧，預測出近兩千種在膜蛋白上結合的蛋白質，進一步分析大規模癌症基因表現圖譜，量身打造各種膜蛋白在15種癌症中的調控網路，探討膜蛋白於不同癌症扮演之角色及重要性。北醫大研究團隊，從癌組織及癌細胞的切片中證實，尼古丁受體和HER-2會形成一個緊密的結合，而香菸中的尼古丁會導致HER-2自這個結構體分離，使得HER-2致癌活性更強，殺傷力更大。

▲為了提高癌症標靶治療的精準度，交大與北醫研究近2000種膜蛋白對應於15種癌症之生化調控網路，開發「癌症膜蛋白調控網路」。（圖／達志示意圖）



交大團隊透過與北醫跨校合作，以膜蛋白為核心，開發預後生物標記及治療藥物，更成功找到一種抗憂鬱藥物，可作為抑制乳癌轉移的新制藥物，經由細胞及動物實驗證實，可有效抑制三陰性乳癌轉移，目前向多國申請專利中。



何元順團隊致力於研發擁有三彈頭導向的新型抗體藥物，分別針對尼古丁受體和HER-2進行靶向標定，第三個彈頭則攜帶目前臨床最新的治療藥物精準出擊，直接殺死乳癌細胞，為乳癌患者帶來更多希望。



楊進木研究團隊近期在科技部AI計畫及高等深耕計畫中，積極提出精準醫療相關技術，並推出「華陀精算（AIP4）」平台，為全球唯一能提供疾病檢測、疾病亞型分析到藥物開發的全方位整合平台。去年獲得科技部未來科技展「未來科技突破獎」及「最佳媒體關注獎」。「癌症膜蛋白調控網路」即為該平台核心技術之一。



林峻宇今年榮獲科技部愛因斯坦計畫支持，從日本京都大學歸國，於交大生物資訊及系統生物研究所擔任助理教授，並建立網路醫學與系統生物實驗室。