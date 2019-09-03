交大與印度理工學院攜手　每年擬招200博士生修雙聯學位

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▲交大派駐IIT-Kanpur華語教師游雅欣（右5）舉辦說明會，讓學生瞭解來台就學優勢。（圖／交大提供）

記者崔至雲／台北報導

交通大學與印度理工學院德里分校（IIT-Delhi）今年5月簽署雙聯博士合約，已有多名優秀博士生申請，將在9月秋季班進入交大，註冊成為雙聯學位學生。



交大指出，兩校的雙聯學位與學術合作布局，將結合台灣產業人力需求，共創三贏局面，為此，交大副校長張翼八月底代表交大與印度理工學院德里分校簽署華語教師合約，派駐華語教師駐校，協助推廣雙聯博士學位與招生，並提供華語課程，針對外籍生和台灣企業需求，設計客製化課程內容。

張翼表示，透過派駐華語教師，期能消弭語言的藩籬，降低學生來台時面臨之跨文化衝突，有信心且有能力在台獨立生活，提高畢業後留台工作的意願。

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▲交通大學副校長張翼（右2）代表交大，與印度理工學院德里分校研發長Bodh Raj Mehta（左2）簽署華語教師合約。（圖／交大提供）



交大說明，目前交大已有25位印度理工學院博士生申請雙聯學位。除了印度理工學院德里分校，今年七月也在教育部經費支持下，派駐一名華語教師於印度理工學院坎普爾分校推廣雙聯學位並開設華語課程，促進雙方學術交流合作。透過派駐華語教師在當地宣傳並舉辦相關說明會，相信未來會有更多印度頂尖學子瞭解來台就學之優勢。



交大說，目前長期深耕印度，已與四間印度理工學院分校簽署雙聯博士學位合約，包括馬德拉斯分校(IIT-Madras)、坎普爾分校(IIT-Kanpur)、德里分校(IIT-Delhi)、孟買分校(IIT-Bombay)。在教育部高教司支持下，議定每年招募200位博士班雙學位學生及60名大學／碩士班學生，展開雙邊教學資源交流。同時至各校區設立「半導體先修班」，並成立「印度海外科研中心」，強化鏈結印度當地科技公司及各大學的技術研發資源，進而招募頂尖印度學生加入台灣高科技研發培訓系統。