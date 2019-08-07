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大資工的時代！　清、交資工勝台大化學…補教師：強烈就業連結

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▲▼大學學測登場，考生考完英文課目離開教室。（圖／記者林敬旻攝）

▲108學年大學入學分發今天放榜。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年大學入學分發放榜，得勝者文教輔導師劉駿豪指出，今年是大資工的時代，電子、電機、資工類的科系分數全面上揚，奠定了2類組的科系主流，他以往年的台大化學與清大資工、交大資工討論，去年台大化學分數為410.3、清大資工則是403.5、交大資工是407.85，但今年台大化學卻是405.5分，而清大資工及交大資工則是408.3、409.25，分數已超越台大化學。

劉駿豪說明，根據今天放榜分數結果，在製表時特別發現，第二類組前15名竟有8個都是資工類型科系，可見現在已是大資工的時代，他坦言，看過這麼多年的數據，台大化工、化學，從沒輸過資工，這是很特別的現象，也表現現在學生選系，已有強烈的就業連結。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 補教師分析 。（圖／記者崔至雲攝）

▲補教師指出，線在是大資工的時代來臨，今年有需多資工校系超越其他校系。（圖／記者崔至雲攝）　

劉駿豪進一步指出，第二、三類組的學生選系時代來了，他舉例，107年台大地理A組分數為384.25，中興大學電機甲則是372.1，但今年台大地理A組384.25，而中興大學電機甲卻提升到382.24，兩校兩科系只差兩分，這也是從來沒有看過的，可見未來的就業取向，與學生報考的科系連結性越來越大。

針對第三類組，值得一提的是，北醫醫學系超越成大醫學系，劉駿豪也認為這是很特別的狀況，就連同北醫牙醫、北醫醫學(公費)也贏成大牙醫、成大醫學(公費)，劉駿豪認為，除了跟地緣關係有相當大的影響力外，他也認為，北醫宣傳相當積極努力，有清楚的介紹給考生正確的資訊。

另外，針對一類組，劉駿豪說明，商管、法律這是考生不變的第一選項，熱門校系依舊沒有太大幅度的改變，其中師大企管去年438分，今年則提升到457分，他認為，這是因為這幾年師大有被考生及家長注意，另外也跟地理位置良好有關。
 

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關鍵字：資工,清大,交大,台大,化學,醫學系

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