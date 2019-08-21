清大與業者合作開課可抵大一學分？　清大：交、台、成、台科大都有

▲家長聯盟質疑清華大學和坊間業者學聯網合作開設清大先修課程，懷疑其中有利益勾結的可能，要求教育部和監察院徹查。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

十二年國教家長聯盟今（21日）指控清華大學與坊間業者「學聯網」舉辦「大學先修課程」營隊，更可將該課程成績抵清大學分。對此，清大回應，學聯網是業者架設的線上教學平台，與數十所大學，如交、台、成及台科大等，及資策會產學大學及科管局都有合作。針對家長聯盟不實指控，將對該聯盟提出妨害名譽及加重誹謗之訴。

家長聯盟今天前往教育部，拿出蒐集的證據，再次指控清大與坊間業者合作課程抵學分，要求教育部、監察院徹查。全國十二年國教副理事長陳綺貞質疑，清大電機資訊學院院長黃能富與「學聯網」合作，並與捷鎏科技以「產學合作」方式創辦，網上不只舉辦各種課程營隊，還有「大學先修課程」可以抵清大學分。既然清大認為學聯網是「坊間業者」，又與業者合作授予清大學分，家長不得不懷疑其中是否有利益勾結的可能？

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▲家長聯盟出示清大發給各高中的公文。（圖／記者崔至雲攝）



陳綺貞表示，學聯網如果是坊間業者，卻提供清大學分，就如同補習班可以提供 學歷一樣，堂堂國立大學，卻要學生到外面的補習班花錢上課拿學分？為什麼不能由學校主辦先修課程呢？家長團體質疑這樣有沒有圖利業者的嫌疑呢？而這樣的網路收費授課。「這是教育部認可的嗎？」



陳綺貞進一步指出，學聯網網上有各種科技主題如 AI、機器人等營隊課程動不動就8、9千元。更誇張的是推出「大學先修課程」，廣告上明擺著「本課程為與大學聯合招生委員會所合作的大學先修課程」，「通過認證考試者可抵大一學分」，連招聯會都為其背書。招聯會是不是也該說明呢？陳綺貞也說，清大為了「推動」這個可以抵學分的坊間業者「學聯網」課程，還以清大的公函行文到許多高中，要高中宣傳並鼓勵學生參加，這更讓家長感到不解。

▲清大與學聯網開設先修課程。（圖／記者崔至雲攝）



對此，清大教務長戴念華指出，清大推出的先修課程起初沒有收費，但因希望能提供學生更好的課程品質，從前年開始收費，最初會委託學聯網辦理，也是因需架設伺服器等技術，因與學聯網合作，算是「勞務委託」。

對於家長聯盟質疑的「上完先修課程即可抵大一學生」，戴念華說明，學生修完課程後，其實並不是馬上就有學分的，學生還需要經過考試，且通過標準後，才能拿到學分，已過去通過的學生數來，都是個位數，把關相當嚴格。

▲家長聯盟上午前往教育部、監察院陳情。（圖／記者崔至雲攝）

戴念華也指出，網路上的先修課程其實不只有清大收費，很多大學都有收費，如清、交、台、成及台科大等，甚至收費比清大還高，清大不是特例。他也坦言，清大因委託坊間業者提供先修課程已造成校方很多困擾，明年起將獨立作業，不再透過其他業者提供線上課程。

教育部高教司科長郭佳音也說明，針對家長團體的質疑及提供的事證，後續會進入行政調查程序，另外，教育部也鼓勵各大學開設先修課程，讓準大學生選修，至於是否認定學分數，則是回歸大學認定。



