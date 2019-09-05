蔡英文學歷論文被黑　「負向情緒」網路聲量仍贏郭台銘、韓國瑜

▲蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

總統蔡英文日前遭台大名譽教授賀德芬指控博士論文造假，在網路上引發不少討論。根據《小編神器》粉絲團最新的網路聲量分析報告指出，此事在網路上吸引314則文章數的高聲量，但卻沒有對蔡英文並造成明顯傷害，對比國民黨總統參選人韓國瑜，以及可能獨立參選的鴻海集團創辦人郭來銘的網路聲量，蔡英文的負向情緒仍舊最低。

蔡英文頻頻因為學歷、論文被抹黑，總統府4日晚間發出聲明，「今天上午，由蔡英文總統委任律師連元龍、張人志，正式向台北地檢署遞狀，告發賀德芬女士、林環牆先生涉嫌妨害名譽。」

總統府表示，告發賀、林二人原因為，賀德芬上月29日召開記者會，不實指稱蔡英文「偽造論文及證書」、「用假的學位證書做副教授」，同時也公布林環牆所做的書面報告，內容誣指蔡英文的學位證書是「贗品」、是「假博士」等等，「賀女士所言，與林先生所述，內容均屬不實抹黑，且足以傷害總統名譽，並影響社會公信。」

根據《小編神器》分析最新報告指出，整起論文造假風波早在6月11日便首次由名嘴曹長青撰文質疑，卻遭網友以倫敦政經學院提及蔡英文擁有該校博士學位的新聞稿打臉，府方也立即出示博士學位文件證明。

另外，第二波聲量高峰則由蔡英文參訪DCARD時，攜帶倫敦政經學院畢業證書的舉動所引起，紙上的內容持續遭各界人士議論下，使話題延燒了近兩週；此次賀德芬教授召開的記者會，則促成了多達501則文章的第三波熱議。

▲總統府發言人張惇涵出示蔡英文博士學位文件證明。（圖／記者陶本和攝）



《小編神器》的最新調查報告也指出，從整起事件的三波高峰可知，本次事件在台大名譽教授賀德芬指證歷歷下，引發的關注度最高，並在總統府決定對此正式提告、教育部再度回應論文屬實、黃國昌遭質疑協助借場的用意下，使得討論度瞬間飆升為首次質疑風波的3.5倍，成為近期與蔡英文有關的重要話題之一。

▲ 蔡英文論文風波事件表。（圖／Largitdata提供）



而在這次的事件風波中，尤以「政經關不了」粉絲專頁佔所有臉書粉絲團 相關發文最高數量，並在電視節目「政經關不了」之網友回文量，達到了整體前三高的網友反應。

▲ 蔡英文論文風波的聲量分析。（圖／Largitdata提供）



▼ 三位可能總統候選人情緒比較。（圖／Largitdata提供）



《小編神器》分析整起風波對蔡英文的影響發現，在情緒分析的面向，將蔡英文與可能角逐2020總統一位的韓國瑜、郭台銘作比較後，近期（8月26日至9月1日）負向情緒佔比最低的仍舊是蔡英文，其次為郭台銘，而韓國瑜則位居最後。由此可見網友對於三波論文造假質疑事件，多半並未相信確有此事，並在總統府的即時澄清下，相關的質疑聲浪未能對蔡英文的選情造成傷害。

《小編神器》此次網路聲量分析由SoWork社群行銷顧問成長總監王俊人所帶領的團隊，在《小編神器》粉絲團所公布的最新報告，結合Largitdata大數軟體的技術，以 Infominer 工具進行數據調查與分析，調查時間為6月10日至8月25日，分析的來源為新聞、臉書粉專、PTT、臉書社團、論壇、部落格、影音頻道等。

▲ 蔡英文論文風波發文排行。（圖／Largitdata提供）