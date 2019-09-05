品觀點民調／蔡英文對決韓國瑜差距拉開11.5％　韓粉掉10.8％

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

2020總統大選藍綠已經底定人選，而鴻海集團創辦人郭台銘的動向也牽動著選情。根據《品觀點》5日公布最新民調，總統蔡英文跟高雄市長韓國瑜的支持度差距拉大到11.5個百分點，若在蔡、韓、郭三腳督的情況下，蔡英文支持度皆為領先。

《品觀點》最新民調指出，2020總統大選蔡、韓兩人直接對決的情況下，蔡英文支持度為39.8％，領先韓國瑜的28.3％，兩人差距達11.5個百分點，這也是藍綠差距首度突破10個百分點。

▲品觀點2020最新民調。（圖／翻攝品觀點下同）



若是在三腳督的情況下，「柯郭王」結盟對上蔡、韓，蔡英文以30.8％贏過韓國瑜的24.6％，第三為柯郭王結盟的21.6％；若由郭台銘獨立參選，對上蔡、韓，蔡英文以33.2％支持度贏韓國瑜24.1％，第三是郭台銘的21％，蔡、郭差距達12.2個百分點；此外，若蔡、郭兩人對決，蔡英文以33.8％勝過郭台銘的27.2％，支持度差距縮小為6.6個百分點。

其中《品觀點》也觀察出，在「鐵粉趨勢」的分析，「非蔡不投」的比例佔26.1％、「非韓不投」比例佔21.4％、「非郭不投」的比例佔19.2％，可見三足鼎立的態勢已趨明朗，再對比品觀點歷次調查結果，「韓粉」已經逐漸減少達10.8個百分點，「英粉」則逐漸增加達7.5個百分點。

《品觀點》民調指出，蔡英文雖然在各種對戰組合都勝出，但郭柯王結盟參選總統，將瓜分蔡英文17.9％的選票，超過來自韓國瑜的11.9％，且將蔡英文與韓國瑜的支持度差距縮小至6.2％，顯見郭柯王結盟參選反而有利於韓國瑜的選情。

《品觀點》民調的調查期間於9月2日至3日，調查方法採用市話「電腦輔助電話調查」與「線上網路調查」(IXSuvey)同步進行，以台閩地區年滿20歲以上有投票權的選民為調查範圍及對象，調查回收有效樣本數為2,174份 (整合市話1,083份、網路1,091份)，抽樣誤差在95％信心水準下，皆為±2.1％以內。