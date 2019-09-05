上班爽嗑鳳梨　前輩警告：會出大事！她PO一張「4年實測下場」驚呆

▲除了醫療業，原PO擔任老師，也不敢吃鳳梨！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

鳳梨的台語稱作「旺來」，老一輩認為，會有氣勢旺、好運來的意思，彷彿唸著「旺」就會「來」！不過對許多行業來說，吃鳳梨是大忌，以醫院來說，就怕病人源源不斷上門就診。對此慈濟醫院花了4年時間實測，研究鳳梨跟旺來的相關性，結果驚呆眾人！

高雄某國中吳主任在臉書透露，本身超愛吃鳳梨，尤其每年到了中秋佳節，總會收到鳳梨酥禮盒，正當她要一口一口品嚐酸甜滋味時，總會有前輩跳出來警告「吃了真的會出事，不要不信邪！」俗話說，寧可信其有，她苦笑表示，今年忍了一個暑假，完全不敢碰，怎料前幾日收到一個蛋糕，偏偏上有面鳳梨，「我忍痛不吃」，事後又收到鳳梨月餅，「只能忍痛割愛送人！」

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明明最愛吃鳳梨，卻怕吃了會出大事，為了證明鳳梨與旺來的相關性，原PO忽然想起一份慈濟醫院的研究「鳳梨的禁忌：迷思或真實」，報告中指出，從2007年至2010年中，挑選一名耳鼻喉科志願醫師，在鳳梨產季（4月至8月），只要遇到輪班日，當日早餐就吃鳳梨加菜，並計算該日被急診照會的次數。

長達4年的實驗過程，答案出乎意料，食用鳳梨的醫師共值班333天，「被急診照會580次，值班日被急診照會最少0次，最多6次」，但值得注意的是，「全年之中，食用鳳梨的醫師和沒食用鳳梨的醫師們比較起來，被照會次數無顯著差異！」

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▲研究指出，不會因為醫師吃鳳梨，導致照會次數比較多！（圖／翻攝慈濟醫院〈鳳梨的禁忌：迷思或真實〉）

最後報告也強調，「有無食用鳳梨，或是否為鳳梨產季，鳳梨因素並不會造成值班照會次數的差異，食用或不食用鳳梨也不會影響工作負擔！」對此，原PO則忍不住笑虧，相信有吃鳳梨的醫生的腸胃消化，應該會比沒吃鳳梨的好很多。

文章一貼出後，掀起親友們熱烈討論，不過掀起正反兩派看法，「支持吃鳳梨，破迷信，那麼健康的好水果，怎麼能不吃」、「我寧可相信，然後我的乖乖都有去過香火！每一段考定期換新」、「我們當老師的更應該做出榜樣，不可聽信謠言，鳳梨吃起來！」、「當生教時完全不敢碰鳳梨。記得第一個學期結束的時候，期末教師聚餐，抽到不知道哪個王八蛋捐的鳳梨酥，馬上就接到電話，被通知學校有人拿信號彈來鬧，一口飯都沒吃就回去處理了」。

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報告來源：內容部分引自慈濟醫院大林分院外科部，〈鳳梨的禁忌：迷思或真實〉《臺灣醫界》，2012年，第8期，頁21-23。