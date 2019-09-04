結婚1年半！女神級音樂老師「14樓跳下」變形慘死　留語音揭「死亡真相」

▲女神級音樂老師14層跳下慘死。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省巴中市一位超正女老師27日毅然決然從14層一躍而下，狠砸在二樓平台上當場身亡，用這種慘烈方式告別人生。知道死訊後，閨蜜悲泣，「她怎麼捨得離開啊？為什麼選擇這一天走上不歸路啊！她死前到底經受了什麼！」不過，死者生前留下了語音訊息，句句悲慟，揭開了自己慘死的秘密。

綜合陸媒報導，年僅26歲的何姓女子是巴中市某國際學校音樂教師，曾有光鮮亮麗的人生，墜樓前在社區攝影機中留下了生前的最後一段影片。影片顯示，事發前何女與一名男子在電梯內發生了激烈的打鬥，被男子揮舞拳頭暴打，牙齒都被打掉。這位殘忍的男子正是她的陳姓老公，此前也是一所國中的音樂老師。

據死者生前與閨蜜發的微信語音訊息顯示，她生前經常遭到老公家暴，已經產生多次輕生的想法，「3月3日那天牙齒被丈夫打掉，用口罩遮住上班，被同事問起，只能說騎機車摔了。」

她說，婚後發現老公對自己很不好，沒有享受到一點關心與溫暖，甚至屢屢發生打架使她「快要崩潰了」，但為了面子，也不願意讓父母為她生氣，只能一個人悄悄去承受，獨自去忍受，慢慢去消化「打掉大牙往肚子吞」。

▲她遭遇家暴，全身傷。（圖／翻攝自微博）

何女的爸爸透露，女兒與陳男這段壞婚姻才1年半，兩人是自由戀愛，「但我和她媽媽都不喜歡陳男，曾經激烈反對過，可是拗不過女兒。」

慘案發生後，陳男這樣描述了老婆「最後一夜」，「當夜，我打電話給老婆，讓她去KTV陪我朋友喝酒，從KTV回來的路上，因小事在電梯口發生了口角。」但這個說法被何女的爸爸反駁，「監控影片顯示，一進電梯口他就開始對我女兒大打出手。」陳男隨後聲稱，老婆跳樓他沒看見，但後來再次改口稱「拉了沒拉住」。

爸爸悲痛提出質疑，「樓梯間的窗戶距離地面那麼高，窗戶上還安裝了一半的鋼筋；我女兒是怎麼爬上去的，得花多大的力氣。」他還氣憤指出多個疑點，「出電梯後這個男人一直未離開現場，為什麼不施救？我女兒體重才42.5公斤，拉一把再抱下來，施救很容易，實在不行也可以求助他人。」

目前，巴中市警方已介入，還在進一步調查案件當中。

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▼事發地點。（圖／翻攝自微博）