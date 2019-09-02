流感兒病哭！幼教妹陪說話「被吐滿口」中標…高燒飆39度　家長冷回她心寒

▲原PO被流感兒吐在臉上，事後也發高燒。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「現在的我正頂著38.6的溫度在打這篇文章，不是我不好好休息，而是我的頭痛到爆也沒辦法休息」，一名工作快3年的幼教女老師日前發文，分享她被小孩子傳染腸胃型感冒的經歷，前後過程家長態度都讓人傻眼。原PO忍不住反思「問題孩子那麼多」的原因，也感嘆現在台灣的幼教領域「越來越不是人待的地方。」

這位幼教老師在臉書《Dcard》發文，說她目前帶小班，共有15個小朋友，至於她為什麼會發燒，「原因很簡單，就是我們班有一個小孩，家長堅持不戴口罩。」她說這個學生是發展遲緩兒，家長思維非常詭異，「這禮拜他比平常晚來，來的時候被告知他中午要吃藥，也沒說是生什麼病。」

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女網友指出，當時爺爺把孩子丟給行政老師後，人就走了，她看了一下藥袋附的藥單，得知小孩大概是腸胃型感冒，而且因為醫生有開退燒備用藥，推斷小朋友應該有發燒。因為孩子一整天都很不舒服、看起來很難受，讓她忍不住打電話給小孩的爸爸，希望家長帶小孩回家休息，但電話無人接聽。

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▲其他小朋友也都會戴口罩上課。（示意圖／pakutaso）

原PO再打給小朋友的爺爺說明情況，卻因為孩子只是體溫偏高、沒有發燒，就被回絕「沒發燒就沒事啊！小朋友吃藥多少都會不舒服，不用接回家啦！」原PO說當下不管她怎麼勸，爺爺就是不肯把小孩接回去，「午睡的時候這孩子還難受到邊哭邊睡，看了真的很心疼。」

她也表示，這個小朋友上課時都沒戴口罩，她就跟園方拿了一個給孩子戴，「但可能沒戴過或是不舒服，他完全戴不住，一整天下來弄壞了至少4個」；因為學校提供的口罩有限，她只能放學時，告知來接人的爺爺，請對方幫孩子買一盒口罩放在學校替換，「爺爺只說了『嗯！』就掉頭走人。」

但事後，爺爺不僅沒有買，行政老師還來跟她抱怨，「妳知道他爺爺多過份嗎？他竟然說反正學校有口罩，就用學校的，幹嘛還要買？」行政老師說自己還特地解釋，「學校是自己出錢購買的，公平起見，園所都請父母自己帶一盒，或是您付錢，學校替您一起購買也可以」，沒想到爺爺只說「不用！就用你們的就好了，就這樣再見！」

原PO接著敘述自己生病的經過，說她也會跟學生一起戴口罩，只有吃飯、喝水時才拿下來，某天中午把學生都安頓好，拿下口罩準備吃飯時，那位遲緩兒小朋友就哭著跑來找她，手裡還拿著扯下的口罩，一直說「痛！痛！」同時比著喉嚨跟頭，「藥也吃了，不可能那麼快藥效發作，我也沒辦法，只好再陪他睡覺拍拍他讓他安心點。」

▲原PO被流感兒傳染，對方爺爺卻冷回「當老師還生病」。（示意圖／記者趙于婷攝）

正當原PO和孩子面對面躺好時，小朋友突然直接從她的臉上吐下去，「那時我還在講話嘴巴張開，沒錯，他的嘔吐物直接一些在我嘴裡、一些在我臉上、一些在枕頭棉被上。」女網友馬上跳起來，到洗手台瘋狂催吐。下午她把事情告訴小朋友的爺爺時，「他的反應果然跟我想的一樣『毫不在乎』。」

而這一吐，原PO也中獎，隔幾天上班時，「跟我值班的老師發覺我臉色異常的蒼白，她就摸了摸我的頭說我超級燒」，量了體溫後發現已經燒到38.9，她馬上被趕回去看醫生，症狀在看完診就馬上出現，原PO直接吐在診所門口，事後一整個上吐下瀉、燒到39度，吐到喉嚨痛也沒聲音。

原PO生病後，代班老師轉述一件讓她很心寒的事，「那個孩子的爺爺知道後，還跟學校說『當老師還生病，還要孩子戴口罩，結果還不是也中獎，所以我準備口罩也是多餘的啊！』」，她說當下自己真的很後悔踏進幼教領域，認為她為了孩子做那麼多，卻只被家長理所當然，不然就是被當多餘。

▲流感兒爺爺接二連三的暴擊，讓原PO心寒。（示意圖／pakutaso）

原PO接著反思，「最近我一直在思考為什麼現在問題孩子那麼多」，認為多半原因都出在家庭，「父母忙碌或是根本不想管教，於是孩子的一些行為或是個性就逐漸偏差。」女老師說，小孩跟爸媽每天生活，家長早就習慣孩子不聽話，「但我們老師不同，為什麼我們是老師？就是要來教導孩子們正確的所有事物，幫助他們在人生的路程中，不要走的太偏差。」

但這些不好蒙蔽了很多家長，「他們只看好的不看壞的，甚至做出不好的榜樣，導致孩子們有樣學樣」，當老師在糾正這些錯誤時，父母不肯一起協助幫忙，所以「恐龍家長」就出現了。原PO表示，另一種「恐龍家長」則是過於溺愛小孩，讓孩子沒有喘息空間，也不會獨立思考、解決問題，「到頭來孩子就像一張白紙，什麼都不會什麼都不知道。」

最後她直呼自己既生氣又難過，大嘆「台灣的幼教領域越來越不是人待的地方了，當初我還抱著夢想，想要當一名好老師，三年快過去了，我的熱情也漸漸快不見了，甚至開始懷疑『好老師』的定義到底是什麼。」

看到貼文後，許多人都很心疼原PO，「真的太生氣了！還不是他的孩子吐在妳嘴裡才害妳感冒，說那什麼風涼話」、「天啊只想安慰妳，那家長爺爺真自私」、「熱忱不是被小孩消耗的，而是被恐龍家長抹滅的」、「同為幼教老師，每當遇見這種讓人心寒的事，也都不斷懷疑自己到底幹嘛當老師」、「好的幼教老師就是這樣被逼走的！真的看了也好生氣！」

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