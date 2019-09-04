課上一半！老師叫小一女到桌前「伸進內褲狂摸」　同學目睹她哭奔

▲性侵示意圖。（圖／123RF）

記者劉亭／綜合報導

香港西貢一間小學爆出性侵醜聞，一名男教師被指控30年前在校內非禮5名女生，會在課堂中間藉故叫她們到教師桌，然後直接把手伸進校裙內，摸大腿、臀部、私處等部位。一名女事主去年受到「#me too」活動啟發，出面指控男師惡行。

綜合港媒報導，麥龍兒現年56歲，事發時於涉事小學擔任英文及體育課老師，現已晉升訓導主任。被害者Y女供稱，從小學一年級開始遭到非禮，第一次發生在英文課期間，她被叫到教師桌前站在麥男旁邊被非禮，甚至伸入內褲摸私處。當時有其他同學在場，但她不知道是否有人目擊。

Y女又指稱，之後每周都會遭麥男非禮一次，直到小學四年級懂得退後，以及抓群擺避開後，才停止非禮行為。她也曾目睹麥男伸手到另一名女同學的制服裙，但因為角度的關係，看不到手的動作，只知道該名同學當時哭著走回座位。

Y女也透露，曾經向媽媽說「老師摸我」，但媽媽卻只回了「不是吧？」之後就沒有追問詳情，之後就把事情放在心中，就算當時同學曾說也遭非禮，也因怕丟臉不敢說出來，直到去年警方主動聯繫，才首次說出自己的遭遇。

控方案情指，4名女事主X、Y、Z及A都是同一屆學生，另一名事主B則比她們年輕4歲，案發於1988至1994年間，被告以同樣手法侵犯其他事主。案件目前仍在審查中。