物理治療師節門諾「老師」很忙　親身教民眾不讓痠痛找上門

▲五十肩是長輩常見的疾病之一，物理治療師引導民眾透過復健運動減緩疼痛。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

9月8日是世界物理治療師日，同時也是台灣的「物理治療師節」。為了讓民眾對物理治療師有更多的認識，門諾醫院復健科4日上午在門診大廳舉辦慶祝活動，透過有趣的「PT大轉盤」遊戲，讓民眾透過體驗正確的運動方式及輔助器材，改善身體疼痛及加強生活功能，現場吸引許多民眾參與，58歲的林姓婦人說，今天才知道原來每次指導她使用吊脖子儀器的老師，就是物理治療師。

▲物理治療師教導民眾透過正確的運動方式及輔助器材加強生活功能。

坐在椅子上，右手抬起將頭輕輕往右壓，停個10秒後換邊進行，五十肩是長輩常見的疾病之一，物理治療師引導著現場民眾透過復健運動，如何減緩疼痛，不少民眾紛紛停下腳步跟著物理治療師動起來。門諾醫院院長吳鏘亮表示，有一群人在醫院裡，病患常稱老師，不論健康維護、疾病預防、失能治療或是殘障復健，都可看見他們的身影，他們就是物理治療師。現今醫療上，除了醫治疾病，如何透過復健治療提升患者的生活品質及身體功能，物理治療師在醫療團隊中顯得格外重要。

物理治療是屬於哪一科？中風復健要找誰？五十肩要找誰教運動？好玩的「PT大轉盤」不僅為活動增添熱鬧，每一道題目及體驗項目都是物理治療師們的用心設計，希望透過寓教於樂的方式，讓民眾更了解物理治療師的工作內容，因中風而固定到醫院進行復健的60歲吳先生說，原來每天陪在身邊教我使用助行器的「老師」，真正的名字就是物理治療師，謝謝他們的耐心與鼓勵，才有今天重拾自信的人生。

物理治療師陳奕廷說，物理治療師是以非侵入性的方法治療病患，藉由運動處方、不打針或吃藥，針對患者的問題進行治療，由於使用非侵入性的方式，因此治療的時間較長，但患者康復後的效果也相對維持較久，他強調，很多民眾往往因未能立即見效而放棄治療，其實相當可惜，他呼籲民眾，只要遵照物理治療師的建議持之以恆，效果一定會看得見。而最常見的物理治療包括中風復健及心肺功能的重建等，服務對象更是從小孩到老人都有，其中低頭族常見的肩頸痛或是駝背、早晨下床踩地腳就痛的足底筋膜炎，或是落枕、扭傷等，都可以尋求物理治療師的協助。。

門諾醫院復健科強調，現代人工作忙碌，尤其上班族最容易出現這裡痛那裏痛的情形，其實這些病症都是姿勢不正確所引起的。因此除了建議上班族椅子要坐滿，手肘勿懸空等正確姿勢，也可以利用午休空檔或是下班後，伸展身體，放鬆筋骨；有良好的姿勢與適當的運動習慣，痠痛才不會找上門。