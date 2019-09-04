黃之鋒：我們不說一定會贏...但一定要說「我們不想輸」

▲黃之鋒、朱凱迪、岑敖暉與林昶佐對談「香港怎麼了？台灣怎麼辦？」。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

香港眾志秘書長黃之鋒與立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉4日晚間與立委林昶佐在台北與民眾對談「香港怎麼了？台灣怎麼辦？」面對港府撤回逃犯條例，黃之鋒表示，抗議還是會持續進行，五點訴求一個都不能少。他強調，「我們不要說我們一定會贏，但我們一定要說，我們不想輸。」

反送中團體要求林鄭月娥面對5大訴求，包含全面撤回送中惡法、反對將示威定調為暴動、釋放被捕抗爭者並撤銷所有控罪、追究濫權警察暴行、林鄭月娥下台。

林鄭月娥4日晚間宣布港府正式撤回條例草案，不過，黃之鋒在台灣受訪時強調，五大訴求缺一不可，因此抗議一定會持續進行。

黃之鋒對談中表示，反送中抗議最早是二月份開始，當時還沒受到這麼大的關注，直到六月，超過一百萬人走上街頭抗爭。他透露，當時人還在坐牢的自己，心裡的想法是，「X！為什麼我沒有參與！」

黃之鋒說，後來朱凱迪等議員在立法會中用自己的身體抗議，反送中運動也終於受到世界關注，對於香港的議員終於願意為了捍衛自己的家園而努力，讓他覺得，香港終於追上台灣了。

黃之鋒提到，如今香港的抗議就好像「維基百科」，可能不知道每一個抗議的人是誰，但是從下而上的運動，相信大家的抗爭，會真正帶來改變。他向台灣人民喊話，一百萬人在台北抗議北京當局的力量，一定比一百萬港人在香港抗議來的更大，因此希望台灣的朋友也能站出來聲援香港，尤其是在如今港警不讓人民上街頭的關鍵時刻。

黃之鋒強調，面對全世界最大的獨裁政權，「我們不要說我們一定會贏，但我們一定要說，我們不想輸。」