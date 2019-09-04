閉門會談錄音檔曝光　美女財經專家：某種程度上救了林鄭月娥

記者邱茀濱／綜合報導

修例風波持續延燒，路透社昨2日爆料，香港特首林鄭月娥上週與商界人士舉行一場閉門會談，並且在會中表示，「若有選擇會辭職下台」。對此，美女財經專家胡采蘋認為，路透社錄音某種程度上救了林鄭，「讓林鄭拿回處置權是好事」。

胡采蘋4日下午在臉書發文指出，過去三個月北京不斷透過各種小道消息撇清關係，「表示林鄭無能、害死中央，中央從來沒有涉入送中條例事項，事實上這就不是真實情況。送中條例北京不可能不知道，不可能不同意，不可能沒有主導地位，雖然對港事務是比較複雜的權力過程。」

▲林鄭月娥。（圖／路透社）



胡采蘋再說，「林鄭拿回處置權是好事，北京也會逐步認清在香港事務不能全憑自己意志，香港本來就是牽涉到英治理時代、美元聯繫匯率、甚至中國高官財產的複雜地域，她的命運本來就與多個西方國家相連，北京必須開始學習尊重這樣的事實，學會尊重香港，才能真正治理香港，這也能增進中國對內部各省各地的治理態度。」

另一方面，林鄭月娥4日晚間6點就透過電視公告，以「撤回條例草案」、「監警會增國際專家和新成員」、「走入社區與市民對話」、「獨立研究及檢討社會深層次問題」等4點回應指出，正式撤回《逃犯條例》的修訂，希望能夠打破現在的困境。