半個月內人事2度大地震　國泰航空主席史樂山請辭

▲國泰航空主席史樂山。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／ 綜合報導

受到反送中風波影響，國泰航空半個月內兩度人事大地震，根據香港《南華早報》4日報導最新公告，史樂山（John Slosar）辭任董事局主席及常務董事，11月6日的董事會正式生效。



打從1980年開始，史樂山在太古集團服務39年，在他任內曾讓太古飲料轉虧為盈，成為全球飲料企業前五強之一，2011至2014年史樂山出任國泰航空執行長，2014年起轉任主席至今，企業經營績效良好，一直保持全球最佳航空公司前三名。

被外界封為航空業強人的史樂山，面對反送中風暴，壓力巨大。史樂山曾在一份聲明中說，「和所有總部設在香港的企業一樣，我們正感受到當地政治動蕩帶來的影響。我們最近看到，未來幾個月的預訂量下降了，尤其是香港入境遊的。」

不只業績受到衝擊，國泰航空員工涉入反中抗爭，多名參與及支持反修訂《逃犯條例》示威的員工遭到解雇，國泰航空被批評製造白色恐怖，遭到外界強烈抨擊，如今連飛安也亮紅燈，接連發生機上氧氣瓶被排氣事件，內部管理明顯不佳。

▲國泰航空出面澄清。（圖／達志影像／美聯社）

為了維護多年老品牌，國泰航空力挽狂瀾，高層管理大變動，8月16日何杲率先辭任行政總裁，不到一個月，62歲的史樂山也宣布辭職，主席空缺改由太古可口可樂執行長賀以禮（Patrick Healy）獲委任為常務董事，並獲選為董事局主席。