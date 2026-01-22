支持更保各分會的推手　更保橋頭分會外聘督導聯繫會議交流更深層

▲財團法人臺灣更生保護會在橋頭地檢署舉行「114年度外聘督導聯繫會議」。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

財團法人臺灣更生保護會於去年11月底在臺灣橋頭地檢署舉行「114年度外聘督導聯繫會議」，並安排與會督導參加隔日舉辦的「更生80 溫暖有感 以愛復歸─藝展身手 邁向幸福」技訓聯合成果展，使督導了解安置技訓相關業務推展成果。

法務部保護司司長洪信旭致詞時表示，近年來行政院推動多項以降低再犯，強化社會復歸為核心之政策，使更生保護會的責任日益加重，督導的角色亦愈顯重要。隨著更生保護會推動租屋補助、短期緊急安置、求職津貼、穩定就業獎勵、微型保險及更生事業群等創新服務，既有服務模式已難以因應。

洪信旭期盼透過各位督導專業指導，引進專業社工處遇模式，協助分會建立標準化、專業化流程。2025年截至10月，全國各分會已辦理182場次工作人員督導會議及36場次志工團體督導會議，這些都是督導協力的成果，相信藉由督導們扶持與引導，定能讓更生保護服務愈加落實與精緻。

更生保護會顧問、高等檢察署書記官長聶眾致詞時提到，更保的工作同仁人數於今年突破200人，是創會以來最多的一年。在人力充實之下，希望能擴大服務對象，與政府部門公私協力，跨部會整合民間資源，達到穩定復歸目標。為因應組織人員快速成長，未來期望督導們強化員工個別督導及關注員工心理健康，並適時提供心理諮商或壓力支持等資源。

行政院2025年的再犯率指標為42.9%，而施用毒品更生人經更保的服務後，於再犯追蹤期間二年內施用毒品情形再犯率僅有14.6%，成效斐然。又在更保各地分會同仁的努力下，失聯率更由13.3%降到7.7%；受更保服務後穩定就業3個月且穩定居住6個月以上之更生人更達到55%，足見更保細緻到位的輔導，確實達到失聯率降低，提高穩定就業，復歸社會之成效。