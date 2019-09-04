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江啟臣：黃之鋒拜會藍營　認為香港不能成「特定政黨」操作選舉工具

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▲▼黃之鋒等人拜會江啟臣、徐弘庭。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

▲黃之鋒等人拜會江啟臣、徐弘庭。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

記者袁茵／綜合報導

香港眾志秘書長黃之鋒與立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉3日抵達台灣，繼與時代力量黨主席徐永明、民進黨主席卓榮泰會面，4日拜會國民黨立委江啟臣、台北市議員徐弘庭。江啟臣表示，香港議題該讓香港朋友親自闡述，彼此理解後，認為這不該也不能成為特定政黨在台灣操作選舉的工具。

江啟臣4日在臉書上表示，此次黃之鋒、朱凱迪，以及岑敖暉等人來台，香港議題該讓香港朋友親自闡述，彼此理解，不該也不能成為特定政黨在台灣操作選舉的工具，秉持這樣的態度，他與國民黨的青年夥伴徐弘庭，一起接受了這些香港朋友會面的請求。

江啟臣說，在對話中，他們肯定黃之鋒與朱凱迪強調並非港獨的訴求，也理解港人對爭取普選的期望，他們支持港人平和理性，追求一個擁有民主自由法治保障的香港，也不希望這些朋友的訴求，在任何一個國家受到選舉的操作，更歡迎這些朋友對台灣不同政黨對香港事件的看法有更全面性的接觸，我們樂見這樣的良性互動。

江啟臣在會面中強調，中華民國是主權國家，有自己的主體性，堅持兩岸和平對話是他們最基本的態度，他們所做的是進一步追求高品質的民主，作為香港及大陸地區的民主榜樣，促進良性互動與漸進轉型，且「如果是我們的總統候選人韓國瑜今天在場，『他也會是這樣的態度』。」

江啟臣提到，很欣慰在會談的當下碰巧聽到港府釋出善意，考慮撤回「送中」條例的消息，也希望這樣的善意，是香港情勢轉向正向循環與良性互動的轉捩點。然而即便如此，香港地區與台灣間的司法互助，也仍須進行官方討論，解決法律追訴空白區的實際問題。

最後，江啟臣表示，他在從小護佑自己長大的豐原媽祖廟裡，祈求了平安符送給黃之鋒一行人，祈求對方能平安無虞，祈求的是香港動盪能在智慧中有各方共贏的化解，更祈求華人世界能在繁榮穩定與自由多元中，創造新世紀的共贏共榮！

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