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快訊／港府撤回《逃犯條例》　黃之鋒：10/1前持續抗議！5大訴求缺一不可

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▲黃之鋒、朱凱迪、岑敖暉與林昶佐對談「香港怎麼了？台灣怎麼辦？」。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃之鋒、朱凱迪、岑敖暉與林昶佐對談「香港怎麼了？台灣怎麼辦？」。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

根據最新消息，香港特區政府林鄭月娥4日晚間6點透過電視台公告，正式撤回《逃犯條例》。對此，人在台灣的香港眾志秘書長黃之鋒晚間受訪時回應，10月1日前還是會持續抗議，五大訴求缺一不可。

反送中團體要求林鄭月娥面對5大訴求，包含全面撤回送中惡法、反對將示威定調為暴動、釋放被捕抗爭者並撤銷所有控罪、追究濫權警察暴行、林鄭月娥下台。

面對反送中抗議持續不斷，林鄭月娥4日晚間宣布4項行動，第一為港府正式撤回條例草案；第二，全力支持監警會的工作；第三，特首及所有司局長會走入社區和市民對話；第四，邀請社會領袖、專家、學者進行獨立研究檢討。

對於港府撤回《逃犯條例》，黃之鋒晚間在台灣受訪時表示，就算林鄭說要撤回條例，但過去三個月來，港民之所以抗議就是因為面對政府壓迫，超過一千兩百位年輕人被抓起來，面對起訴，還有至少八位年輕人因為看到政府軟弱不願面對民意而離開世界，面對警察暴力，只要香港特首不是人民選出來的，就算撤回條例，抗議還是要持續。

黃之鋒說，港民的抗議活動在10月1日前都會持續下去，五大訴求缺一不可，這是信念也是堅持，北京當局要求港府撤回訴求根本只是想讓港人在10月1號前不在抗議，「抗議會持續下去」。

黃之鋒強調，直到香港有民主自由的一天，抗議都不會停止，會一直抗議到香港真普選到來的那天。

▲黃之鋒、朱凱迪、岑敖暉與林昶佐對談「香港怎麼了？台灣怎麼辦？」。（圖／記者林敬旻攝）

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