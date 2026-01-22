剴剴戰士轟社工應重判　女牙醫作證保母誤導「一次斷3牙」原因

　
社會 社會焦點 保障人權

剴剴戰士轟社工陳尚潔應重判　女牙醫作證保母誤導「一次斷3牙」原因

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（22日）審理兒福聯盟前社工陳尚潔，被指在1歲男童剴剴遭虐死案中訪視失職、涉犯過失致死等罪嫌，事發前曾為剴剴看牙的蔡姓女牙醫出庭證稱，帶剴剴來就診的保母劉彩萱，說剴剴磨牙磨斷3顆牙，她質疑幼童發生這種狀況可能性極低，劉女補充說剴剴有自撞、自摔問題，事後她看媒體報導，覺得劉女當初刻意誤導、混淆視聽。

▲▼兒童福利聯盟前社工陳尚潔被控在剴剴案涉犯過失傷害罪嫌，22日到台北地院開庭，場外數10位「剴剴戰士」怒轟重判。（圖／記者黃哲民攝）

▲兒童福利聯盟前社工陳尚潔（中）被控在剴剴案涉犯過失傷害罪嫌，22日到台北地院開庭，場外數10位「剴剴戰士」怒轟重判。（圖／記者黃哲民攝）

今開庭時，場外幾10位聲援剴剴的「剴剴戰士」，續持標語、海報與人偶，不停高喊「重判陳尚潔！」等口號，法庭內都能隱約聽見，庭訊逾4小時結束，陳女開完庭由親友護駕，頂著震耳欲聾的叫喊聲上車離開，下周四（29日）再開庭，陳女將接受審檢辯詰問。

▲▼兒童福利聯盟前社工陳尚潔被控在剴剴案涉犯過失傷害罪嫌，22日到台北地院開庭，場外數10位「剴剴戰士」怒轟重判。（圖／記者黃哲民攝）

▲場外數10位「剴剴戰士」怒轟「重判陳尚潔」。（圖／記者黃哲民攝）

此外，先前作證的兒盟女督導，曾當庭質疑偵訊筆錄記載不實、扭曲證詞本意，辯護律師今再度聲請勘驗偵訊光碟，審判長勸諭不宜在公開法庭勘驗涉及兒少事項的內容，希望檢辯雙方溝通，但公訴檢察官堅持證人翻供不可信，辯方也不讓步，審判長諭知評議後裁定是否勘驗。

本案源於剴剴被母親與外婆申請出養，等候兒盟媒合收押家庭期間，2023年9月1日起，由兒盟委託有照保母劉彩萱全日托育，劉女卻與妹妹劉若琳涉共同打罵、綑綁、1天只給1餐劣質食品、冬天洗冷水澡、只穿尿布長時間罰站等各種凌虐，剴剴遭折磨115天，同年12月24日過世。

▲▼兒童福利聯盟前社工陳尚潔被控在剴剴案涉犯過失傷害罪嫌，22日到台北地院開庭，場外數10位「剴剴戰士」怒轟重判。（圖／記者黃哲民攝）

▲「剴剴戰士」自製抗議陳尚潔與兒福聯盟的道具。（圖／記者黃哲民攝）

具有衛生福利部指定兒童專科醫生資格的蔡姓女牙醫，是在剴剴死前，於同年11月23日為剴剴看牙，她和陳尚潔並無交集，今證稱當時劉彩萱牽著剴剴進診所，說剴剴會磨牙、磨斷3顆牙，她檢查斷牙處狀況很嚴重，1歲幼童極不可能磨牙到這種情形，劉女補充說剴剴常跌倒、撞牆。

蔡女說一聽就研判自摔、自撞可能是斷牙主因，擔心剴剴身體出了什麼狀況，建議盡快到醫學中心做全身檢查，確認有無腦神經病變或內科疾病，看診到一半，劉女才表明是保母、非生母，但公訴檢察官提示警詢筆錄記載，結束看診，劉女才告知身分，蔡女表示事隔很久、可能記不清楚，就以警詢時她說的為準。

▲▼兒童福利聯盟前社工陳尚潔被控在剴剴案涉犯過失傷害罪嫌，22日到台北地院開庭，場外數10位「剴剴戰士」怒轟重判。（圖／記者黃哲民攝）

▲陳尚潔全身包緊緊，開完庭頂著周遭「剴剴戰士」震耳欲聾的叫喊聲上車離開。（圖／記者黃哲民攝）

蔡女說，劉彩萱暗示剴剴的前任保母照顧不佳，她僅記錄劉女主訴，沒當成自己的診斷，至於沒通報疑似兒虐事件，是因她當下看不出有兒虐跡象，劉女和剴剴互動還算親密，剴剴讓劉女抱著看診，她在案發後看媒體報導回想，才覺得剴剴比較安靜，但幼童看牙沒反抗沒哭鬧，不代表就是不正常。

公訴檢察官追問，若當時知道剴剴來自脆弱家庭、要被出養、由劉彩萱全日托育已快3個月，且額頭曾出現大片瘀傷、外表看來不太有精神，劉女更以停電、發燒等理由推託、延後社工訪視，會合理懷疑兒虐而通報嗎？

陳尚潔的律師異議、阻止證人對假設性問題表示個人意見，法官覺得提問有脈絡且很重要，命蔡女回答。蔡女謹慎表示只為剴剴看診1次、短短15分鐘，也沒掀開衣服檢查身體，與社工職責所獲取的資訊差很多，她強調「「如果我有合理懷疑，一定會通報」。

不過法官提示警詢筆錄，顯示蔡女曾說看見剴剴頭部有瘀傷、頭髮內有奇怪傷勢，身上還有皮膚病，為何跟今天證述不符？蔡女短暫思索，答稱事隔2年、可能記不清，或許警詢時說的比較真實。

蔡女表示，看診當下在意的是剴剴一次掉3顆牙，又會自摔自撞的原因，強烈建議劉彩萱帶剴剴去做精密檢查。辯護律師問她是否認為劉女刻意欺瞞，蔡女說，事後看到相關報導，覺得劉女可能刻意誤導、混淆視聽。

陳尚潔始終不認罪，辯稱自己不是追蹤剴剴受托育狀況的「主責社工」，定期訪視也沒看過剴剴身上帶傷，她聽劉彩萱告知剴剴掉牙異狀，就請劉女帶剴剴看牙醫，已盡監督之責。蔡女今證詞內容，可能會成為辯方主張陳女遭劉女隱瞞的依據。

北院一審審理劉彩萱與劉若琳涉虐死剴剴案，依凌虐致死等罪，判處劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳18年徒刑，上訴二審高院審理，訂於下周二（27日）上午9點30分宣判。

01/20 全台詐欺最新數據

剴剴剴剴案虐童兒虐過失致死兒福聯盟社工

