快訊／黃之鋒「90天內8人以死明志」：撤回條例只是分化手段

▲黃之鋒列出「8名在天國的戰友」的名單說，抗爭仍會持續。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

香港行政長官林鄭月娥4日晚間6點表示，正式撤回《逃犯條例》。不過，香港眾志秘書長黃之鋒卻說，撤回條例只是分化手段，這90天以來，不知道有多少人在「反送中」遊行中被捕、失去工作、失明，甚至有8名戰友以死明志，所以10月1日前，抗爭仍會持續，「五大訴求，缺一不可！」

黃之鋒在臉書粉專上指出，撤回條例只是分化「勇武、和理非」的手段，6月9日撤回條例與9月4日撤回條例的差別在於示威者的身體、工作情況。

黃之鋒說到，這段時間內有3人眼睛失明、2人被刀手砍到重傷、至少8人以死明志、超過100人被檢控，多數人被控暴動罪、超過1000人被捕，還有受傷、健康受損、逃亡的許多人，讓許多家庭、朋友關係決裂，甚至還有人失去工作，「全城無數個無眠的晚上，數不盡的擔心和眼淚…」

黃之鋒提到，除了這些以外，港民看見了警隊、制度的不公平、粗暴、濫權與濫捕，這些必須做出改變。他最後強調，10月1日前，抗爭還會持續，「五大訴求，缺一不可。」

▼ 香港反送中遊行讓各界紛紛響應。（圖／記者黃彥傑攝）



此外，黃之鋒也列出「在天國同行的戰友」名單，分別是：

熊O俊先生 (25歲) - 15/12/2017（雨傘革命死諫者）

梁O杰先生 (35歲) - 15/6/2019（反送中遊行期間自殺）

盧O欣小姐 (21歲) - 30/6/2019（實際死亡時間為29/6/2019）（反送中遊行期間自殺，）

Zhita Wu (29歲) - 30/6/2019（反送中遊行期間自殺）

麥小姐 (28歲) - 3/7/2019（反送中遊行期間自殺）

梅先生 (32歲) - 5/7/2019（反送中遊行期間自殺）

范先生 (26歲) - 22/7/2019（反送中遊行期間自殺）

郭先生 (25歲) - 27/8/2019（反送中遊行期間自殺）

姬先生 (16歲) - 2/9/2019（反送中遊行期間自殺）

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▼黃之鋒臉書全文。（圖／翻攝自黃之鋒臉書）