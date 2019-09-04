雙帥對決！吳怡農喊話用「特戰精神」對戰蔣萬安

▲吳怡農出席民進黨2020立委徵召提名公布記者會。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨針對艱困立委選區4日再召開中執會，會中完成6艱困選區徵召作業。北市3選區 （中山、松山）徵召耶魯學歷、前秘書長吳乃仁姪子吳怡農，對決國民黨立委蔣萬安，形成「雙帥對決」。吳怡農徵召記者會中表示，蔣萬安是他可敬的對手，自己也會努力成為蔣萬安尊敬的對手，接受徵召後將立即展開拜會黨前輩行程，並尋求相同理念者或團體之合作。

民進黨4日中執會完成7選區徵召及不提名作業。其中包含北市「學霸三選區」中的兩選區，北市第3選區 （中山、松山）徵召耶魯學歷、前秘書長吳乃仁姪子吳怡農，對決國民黨立委蔣萬安，形成「雙帥對決」；北市6選區（大安區）徵召台美雙律師、曾擔任吐瓦魯駐聯外交官的謝佩芬。

吳怡農致詞時表示，當年自己放棄美國國籍，回到台灣服兵役、加入特戰部隊、投入公共事務，就是希望盡一個公民的義務，「因為我相信，華爾街不缺一個吳怡農，但台灣需要更多愛國的人，更多一起投資家園的人。」

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吳怡農提到，​​將近七年前，自己選擇離開金融業的舒適圈，今天選擇投入一場艱難的選戰，​​不論是哪個選擇，背後都是同樣的想法。他說，「我吳怡農，是會義無反顧為這塊土地做事的人。我願意走艱辛的路，只希望能為台灣盡一份心力。今天站在各位面前的吳怡農，就是這樣的人。」

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吳怡農說，雖然過去在行政院和國安會服務，累積許多政策經驗，但不可否認在政治場域，還是一個新手，因此要特別感謝民進黨給這個機會。

吳怡農提出兩點近期規畫，第一是將展開請益拜會之行，「有許多民進黨，與非民進黨的前輩，為這個國家努力付出，在基層辛苦經營。從今天開始，我將一位一位拜訪請益，向各位前輩學習。」第二點，將盡最大的努力，尋求跟所有相同理念的人與團體合作，「台灣走到守護民主與經濟轉型，臨門一腳的關鍵時刻，我們必須匯集所有挺台灣的力量」。

針對對手蔣萬安，吳怡農評論，「​​蔣萬安委員是我尊敬的對手。但，特戰有一個精神，叫勇猛頑強。我骨子裡就是一個特戰隊員。​​我也會讓自己成為蔣萬安委員尊敬的對手。我希望我們之間的競爭，能夠為中山、北松山的未來發展，創造一場正向的辯論。」

吳怡農向選民喊話，「​​我心中其實更期待的是，能跟選民在花博公園跑步運動，或到富錦街喝喝咖啡、聊聊天，聽聽大家對中山與北松山，過去的記憶，和對未來的想法。」