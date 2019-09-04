離開時以我喜歡的樣子！日本最狂國民奶奶樹木希林　留下120則「人生訊息」



▲樹木希林生前參與拍攝的廣告，以英國畫家米雷的名作《奧菲利亞》(Ophelia)為概念拍攝的視覺，廣告詞「讓我已喜歡的方式死去吧！」引起廣大迴響。（圖／遠流出版提供）

記者林育綾／綜合報導

被封為「日本個性派奶奶」的樹木希林，同時也是導演是枝裕和電影的靈魂演員，在生前接受各大媒體訪談時說過許多「直接」又療癒的名言，例如「傷害這個世界的，是老人的任性跋扈。時候到了，就收拾好自尊站到旁邊，把路讓出來吧。」她的觀點相當有趣又顛覆，如今被集結成120則珍貴的「人生訊息」收錄於書中《離開時，以我喜歡的樣子》，很快在網路上討論不斷，文青和憤青界互相推坑，新書也橫掃各大書店排行榜！

樹木希林在2018年9月15日過世，《離開時，以我喜歡的樣子》集結她生前訪談的精華，分成生、老、病、死等8個篇章，總共120則珍貴的人生訊息，被形容是留給粉絲甚至不認識她的讀者「最棒的禮物」。



▲樹木希林20多歲時，當時藝名叫「悠木千帆」，其中悠木在日文與「勇氣」同音。（圖／遠流出版提供）

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樹木希林的日文名字發音為「Kikikirin」，而Ki在日文漢字也可以寫作「奇」，事實上這是她的第2個藝名，一開始的藝名叫悠木千帆，卻在她出道10年時某次上談話節目拍賣掉了！因為當時她說「家裡好像沒什麼能賣的耶⋯」後來想到唯一的「身外之物」就是她的藝名，最後被一間餐廳老闆用2萬日圓買下來，她只好又重新取了這個奇妙的名字。

曾演過《小偷家族》、《比海還深》、《橫山家之味》、《東京鐵塔：老媽和我，有時還有老爸》等作品，演活無數細膩幽微的母親角色，也出現在許多電視劇和廣告中，被譽為日本國民奶奶。

但她在日本演藝界「玉女當道」的年代出道，表現卻不走「傳統玉女路線」，而是能說相當有個性；但若說叛逆，又讓人難忘她在大銀幕上內斂優雅的身影。

書中就收錄樹木希林這段話「就拿我的長相來說好了，就是出了什麼錯才會長這樣（笑）。再怎麼說也擠不進美女演員的行列裡。不過，我就是活用這種不完美，一路走過來的。」



▲在日本演藝界「玉女當道」的年代出道，樹木希林表現相當個性，她說「我就是活用這種不完美，一路走過來的。」（圖／遠流出版提供）

關於工作，她認為「不被期待，才能做出最好的東西。」「我不會回到原點，不會從頭再來一次。⋯⋯所以失敗了，就從失敗的地方開始。不要想太多。」「重視那些能讓你感動的事，能夠變成更好的自己，就會有更好的相遇。」

對於所謂的幸福，她認為並非「時常在那裡」，而是「要靠自己去發覺。」對於家人，她則說「感覺上每個人先是獨立的個體，然後才一起組成這個家庭。」曾經有過2段婚姻的她，也曾笑說「結婚還是得趁還不懂事時趕緊結一結好。」



▲這張照片拍攝時是女兒也哉子滿月，也和丈夫（搖滾樂手內田裕也）分居多時的初次相見。



樹木希林後來罹患癌症，但她沒有因此中止自己想做的事，照樣拍片演出，面對病症的態度十分豁達，「生病也是有好處的。即使得獎，也不會引來嫉妒；稍微失言，也不會有人責怪你；漸漸沒力氣吵架了，變得十分謙和。」還說「變老絕對是一件有趣的事。年輕時覺得理所當然的事情漸漸辦不到了，但我並不認為這樣是不幸的，反而覺得有趣呢。」



▲樹木希林後來罹患癌症，但沒有因此中止自己想做的事。（圖／遠流出版提供）

《離開時，以我喜歡的樣子》也獲得許多名人推薦，作家吳曉樂說「許多我們只敢迂迴在心底的話，樹木希林說出來了；也由於她搶先一步說出來了，與她共事的人，或包括讀者，彷彿得到逃生梯，在人生進退無據時，有路可退。」而知名編劇原徐譽庭更形容「對我這個修佛的幼兒園生來說，簡直是佛經的白話文版。」資深影評人馬欣則提到「我一向不信人生格言，但樹木希林這本書所留下的這些人生訊息是不一樣的。⋯⋯看似無關於愛，卻是愛的本質。」

樹木希林的一言一詞，常常直指人心，也為許多人帶來啟發，不過她也曾說過「咦？你說有人因為我說的話而得到了救贖？這已經是依存症了啊，拜託自己想想吧。」



▲樹木希林《離開時，以我喜歡的樣子》發行來台後，攻佔各大實體和網路書店排行榜（圖／遠流出版提供）

這本書在日本狂賣50萬冊，如今發行來台也攻佔各大實體和網路書店排行榜，粉絲專頁「劇評可以毒舌，待人必要親和。」日前在臉書推坑時，網友也紛紛說「立馬手刀下訂！」「不看不行！」「這本書太療癒了！」至於有網友擔心會看到哭，他則說「我笑的時間比較多，她太可愛了！」