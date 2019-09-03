爆紅禁書作者超強解夢！最多人「夢到考試」代表現實生活遇到ＯＯ



▲很多出社會多年的人，依然會夢見自己在考試。（示意圖／視覺中國）



記者林育綾／綜合報導

你常做的夢有哪些？中國大陸發表爆紅禁書《巨嬰國》的作者武志紅是一位資深心理諮詢師，近來新書《夢知道答案》揭露那些噩夢、反覆出現的夢、連續夢，每個夢境都隱藏著「潛意識要告訴你的訊息」，例如最多人夢到的「考試夢」，代表著現實生活遇到了考驗；另一個可能是「想突破道德考驗」，像是有婚外情、偷吃劈腿的人，也容易夢見自己考試不及格。

武志紅在微博有超過600萬粉絲，他曾提出「巨嬰論」並在2016年發表《巨嬰國》一書，提到「大多數中國大陸成年人，心理發展水準仍是嬰兒級別，而這樣的成年人，亦即巨嬰。」卻在當地被列為禁書，但越禁反而讓他越紅。

近來新書《夢知道答案》引進台灣，由寶瓶文化出版發行，這本書主要探討夢境帶來了訊息，無論是噩夢、反覆出現的夢、連續夢；落榜、被追殺、夢見親人去世、從高處墜落⋯等，無論那是多麼光怪陸離的情節，或真實到醒來後一時半刻都無法抽離，他認為「夢境都是內心世界的反映，是潛意識想告訴你的聲音，埋藏著不可忽視的訊息。」「學會與夢溝通，就是學會聆聽內在真實的聲音。」

請繼續往下閱讀...



▲每個夢境都隱藏著「潛意識要告訴你的訊息」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



比方有很多已經出社會多年的成年人，都有過的「考試夢」，老是夢見落榜、考試不及格或錯過考試等，多數是因為在現實生活中遇到了考驗，這種現實的考驗喚起了我們內心深處的焦慮。

不過他也提到，如果細緻地分析的話，這些考試夢至少還可以分出兩層含義「超我的懲罰」、「本我的鼓勵」，有時還會有第三層含義「道德的考驗」。

關於「超我的懲罰」，他在書中提及，「一個人擁有強大的超我，就很容易在面臨考驗時感受到焦慮。」不僅因為害怕通不過考驗，在生存競爭中被淘汰，也害怕得到懲罰，也就是害怕再也得不到老師、家長或其他人的認可，也是害怕得到超我，亦即「內在父母」的懲罰。

而「本我的鼓勵」則是考試夢的關鍵資訊，或者說是本我對超我的反抗。最簡單的理解就是，做考試夢的人最終都會發現，儘管他在夢中沒有通過考試，但現實生活中，他其實已經通過了這些考試。儘管在夢中為了考試難過，但醒來後發現「夢算什麼！我現實中早把它征服了！」「意識上，他是在說夢；但潛意識上，當他這樣說的時候，他面對現實中的考驗的衝勁也會被激發出來。」

另外第三層含義「道德的考驗」，反映的是當一個道德感很強的人，突然想突破道德的約束、為所欲為，這時也可能會夢見考試。武志紅在書中說明「我收到的幾封讀者來信，反映了這一點。他們接受的是傳統教育，道德觀念特別強，但是他們有了婚外情。於是，他們也做了考試夢，並夢見自己考試沒及格，甚至考了零分。」考試沒及格甚至考零分，反映了超我對本我的強烈懲罰或批判，換言之，就是「超我和本我之間的強烈衝突」。

武志紅認為，最好的解夢者不是別人，正是你自己，「和潛意識進行溝通的價值在於：潛意識從不欺騙我們，而意識卻要製造種種迷霧。這些迷霧會讓我們在短時間內感覺到很舒服，但卻經常會把我們引入更深的陷阱。並且，我們在陷阱中，一方面感到痛苦無比，另一方面卻掩耳盜鈴地說，這裡太美好了！我在這太幸福了！因此，我們需要從潛意識中去尋找答案。而夢，是讓我們深入潛意識最便捷、最有效的途徑。」



▲武志紅新書《夢知道答案》教讀者自己解夢。（圖／寶瓶文化提供）

這本書也獲得了國內許多大咖推薦，如《人類木馬程式》作者李欣頻、暢銷作家黃大米、台灣應用心理學會理事長蔡宇哲。作者援引佛洛伊德與榮格對夢的主張，將夢與做夢者的生命經驗結合，剖析數十種夢境的背後含義，幫助讀者讀懂自己的夢境。「希望我這本簡單的書，能傳遞出這份美好的體悟：試著，向夢尋求答案。」