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搭捷運頭痛被敲醒「妳不能坐欸」　她一個動作...奶奶驚呆不敢動：妳坐！

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▲▼博愛座。（示意圖／記者劉維榛攝）

▲原PO睡著了，忽然被陌生老奶奶敲醒逼讓坐！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「沒想到我能坐博愛座…」一名女網友笑稱，日前坐在博愛座上睡著了，不久後，被一位老奶奶敲醒趕人，直言「這是給老人坐的！」她驚慌跳起來讓座，怎料腳麻導致走路掰咖，突如其來的舉動也把對方嚇傻了，老奶奶趕緊把位子回給原PO，暖喊「妳是小兒麻痺就早點說嘛！」聲音傳遍整個車廂，讓原PO尷尬羞紅。

這名女網友在論壇《Dcard》透露，日前搭乘捷運時，頭部一陣劇烈抽痛，眼看博愛座空空沒人，逼不得已坐上去休息一下，「等有長輩再讓位好了！」結果她一閉眼秒入睡，不知過了過久，突然被一股外力敲醒。

請繼續往下閱讀...

原PO睡眼惺忪睜眼，見到一位老奶奶直呼「這是博愛座妳不能坐欸，這是給老人坐的！」她嚇得站起來讓座，但因同個姿勢維持太久導致腳麻，「走路就有點一拐一拐的！」老奶奶驚覺不對勁，似乎被原PO掰咖的舉動嚇一大跳，從原本質疑的表情，立刻轉為慈祥面容喊話，「妳坐！」接著幫腔解釋「妳是小兒麻痺就早點說嘛！

原PO內心無比尷尬，但當下滿車都是人，不好直接拆穿這場誤會，「害我最後尷尬的只能又坐下」，更爆笑的是，「（我）要在下站時，只能假裝沒事一拐一拐的走出去」，才結束這場鬧劇。

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▲搭捷運頭痛被敲醒！她「一個動作」尷尬爆...奶奶驚呆不敢動：妳坐（圖／翻攝Dcard）

▲網友好氣又好笑，只要有需要的人都可以做博愛座！（圖／翻攝Dcard）

爆笑故事一貼出後，掀起大批網友笑到崩潰，但無法認同博愛座等於老人座的想法，「遇到這個情況也不知道該哭還是該開心」、「哈哈哈哈想像這個畫面笑100次，另外博愛座才不是給老人坐的好嗎哼哼」、「那老人有事嗎，誰說博愛座是老人的特權」、「為什麼一拐一拐的就是小兒麻痹…婆婆有事嗎」、「前陣子去捐血站捐血，坐在等候區，聽到一位老人說：你看！老人的好處就是走到哪都有位子好坐」、「不小心學到了一招，可是以後公車就會掀起小兒麻痺讓座潮」。

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捷運博愛座奶奶讓座腳麻

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