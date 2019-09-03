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番薯外型相似99.9%！美加中間「平行台灣」曾爆紅　5年後網依然驚呆：太像

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▲▼ 。（圖／翻攝自Google Map）

▲這簡直是平行台灣啊 XD（圖／翻攝自Google Map）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這個島嶼跟台灣相似度有99％像吧？而且還在兩國邊界」，一名網友日前在PTT貼出Google Map的連結，打開一看讓許多人都嚇一跳，因為畫面中的島嶼形狀竟然和台灣一模一樣。網友就紛紛驚呼，「怎麼那麼像」、「太神奇了吧！」還有人翻出資料，發現這個島在2014年就曾引發熱論，還曾被封為「平行台灣」。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「超像台灣的島嶼？」文中貼出一串Google Map的網址，並表示，「這個島嶼跟台灣相似度有99％像吧？而且還在兩國邊界，是不是有什麼陰謀？空降用的練兵場？有沒有八卦？」

請繼續往下閱讀...

►用了電眼修修　大家都叫我板橋楊超越

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Map）

▲▼普羅文斯島位在美國和加拿大的邊界。（圖／翻攝自Google Map）

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Map）

點開一看，發現這個島名為「普羅文斯島（Province Island）」的形狀幾乎和台灣一模一樣，讓網友驚呼，「有像有推」、「你怎麼找到的XD」、「靠腰，怎麼那麼像。」也有人表示有印象，「之前新聞就有報了」、「好像有報導過，現在看到還是笑了」、「我記得這之前新聞報過這座島，有印象，但忘記是新聞還是論壇。」

據悉，普羅文斯島位於美國與加拿大的邊界，是兩國共管的跨國島嶼。在2014年9月，有網友瀏覽Google地圖時無意間發現這座島有著番薯外型，南端也有彷彿「恆春半島」伸出的一角，看起來就像台灣的翻版，就笑稱該島嶼是「平行台灣」。不過面積部分，普羅文斯島的大小其實是台灣的10萬分之一，島上有少數人為建築，多數面積則被樹木等植物所覆蓋。

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