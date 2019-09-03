「為什麼身上那麼臭？」水電工排隊買自助餐　大媽2句話重擊...他沉默退一步

▲炎炎夏日，工人們頂著大太陽靠勞力討生活。（圖／翻攝爆怨公社）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣的盛夏酷熱濕黏，只要豔陽下待上一陣子難免產生異味，不過對長時間得在戶外作業的職業工人來說，幾乎沒有選擇的餘地。近日就有水電師傅下工後直接到自助餐店用餐，結果排隊到一半，就聽到身旁婦人大聲嚷嚷著「為什麼身上那麼臭？」就在眾目睽睽之下，他只能強忍無奈默默往後退。

唐姓水電師傅2日晚間在「爆怨公社」貼文，提到他下班後順路去買自助餐，結果排隊等結帳時，被一位婦人大聲嫌棄「為什麼身上那麼臭？可以離我遠點嗎？」當下他沒做任何回答，只是默默往後退了一些。

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「做水電那麼多年，有時候都被嫌棄到快麻痺了。」唐男無奈表示，他根本不願意每天一身的汗臭味，只是做這行工作就是面臨風吹日曬，身上總濕了又乾、乾了又濕，學了一技之長，只想努力靠雙手養家、養活自己，「就算厭惡我們，也不用表達的那麼明顯，喊的眾所皆知好嗎？」

唐男說，如果可以他也不想做工，只是年輕時不愛念書、其他工作沒興趣，畢業後才選擇水電這條路，「如果可以誰想風吹日曬」？文末他真情流露，盼台灣民眾能多一點體諒和包容心，「我們也是人、也會受傷，就算真的要嫌也不要這麼光明正大好嗎？」

▲無論刮風下雨，準時上工。（圖／翻攝爆怨公社）

抱怨文章貼出後，網友紛紛給予鼓勵，「靠自己雙手賺錢最棒最實在」、「我男朋友做水電，我驕傲」、「我們做工程的身體是勞動的累積，心裡是乾淨的」、「你教養真好，是我就直接罵了，我是油漆工」、「靠自己的努力來生存、就是人生最偉大的存在意義」、「我覺得有一技之長的人都值得尊敬，不需要在意別人的眼光。」

此外有不少網友認為媽媽這樣表現很沒禮貌，「辛苦了！是她沒水準」、「別理那些無知的人，行行出狀元，有本事他家水電都不要安裝或修理」、「對沒智慧的人不用理會，你們這個行業可是最不可缺的行業耶」、「只能說你遇到了沒禮貌的人」。

不過也有一派人建議可學習日本職人文化，下班後也能很體面，「可以多帶1、2件衣服替換，你也會比較舒服」、「我自己也是工人，但我也受不了和一群汗臭味的工人塞在同一台電梯裡」、「下班的時候拿毛巾擦一擦，換乾淨的衣服不就好了」、「下班結束如果要去買便當人群多的地方還是把自己弄乾淨好，畢竟夏天味道真的很重」、「我都會擦體香劑和爽身粉，蠻有效的你可以試試看。」

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