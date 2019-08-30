坐博愛座被陌生長輩嗆「狼心狗肺」　他抓亮點笑了：炫耀文吧！

▲ 捷運博愛座。（圖／記者季相儒攝）

記者張嘉晏／綜合報導

博愛座的議題近年已經被吵到翻，甚至有不少人主張廢除。一名網友今（30日）搭捷運時坐了博愛座，不料剛好就被看不過去的長輩提醒了，隨後碎念的一段話也讓他很無言。雖然不少網友都表示有需要就坐沒關係，但也有人抓到亮點，笑說這根本是一篇炫耀文。

一名網友在「mobile01」上發文，他表示自己今早搭捷運時，因為只有一站就要下車，看到一旁博愛座空著，就想說坐一下無妨，但他也說自己生理上並沒有什麼不適。原PO表示，其實周圍還有許多一般座位是空著的，當時他對面也有位長輩坐在淺藍色椅子上。

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然而這位長輩見狀後，卻出聲提醒他「你坐的是博愛座」；他隨後便起身走到稍遠的普通座位坐著，不料卻聽到對方跟朋友碎念「這種人就是要提醒，長得一表人才，結果狼心狗肺。」讓他聽了很傻眼，但也不想多計較就下車了。

原PO認為，無論是博愛座還是普通座，都可以坐可以讓，加上明明附近都是空位，莫名其妙被罵成這樣也是很無奈。

▲如果公車空間有限，又刻意不坐博愛座，也是很佔位。（圖／記者劉維榛攝）

網友們看完表示，其實原PO大可不必起身，有需要就繼續坐就好，「他有事嗎，這樣構成公然侮辱了吧」、「聽聽就好啦」、「真的主張取消博愛座，一直被貼標籤」、「我覺得人多的時候空著一個博愛座不坐也很不好，就已經很擠了」。

不過也有眼尖網友抓出亮點，直呼這篇文的重點其實是「原PO長得很好看」，「『一表人才』選我正解」，本質說不定是篇炫耀文。

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