視導工區首見潛盾機作業　柯文哲興奮喊：Let's Go！

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲30日視導捷運萬大線植物園站工程，並啟動萬大線的第一台潛盾機。該潛盾機為隧道作業的重要推手，將朝中正紀念堂站發進，也象徵萬大線第一期工程施工正式進入新里程。柯文哲表示，萬大線第一期工程預定114年底完工通車，將帶動台北市軸線翻轉，成為都市更新的最大助力。

北市捷運局說明，植物園站位於林業試驗所與國語實小間的南海路下方，是一座蓋在歷史遺址（植物園遺址）裡的車站，也是台北捷運最小的車站，長124.6公尺、寬20.75公尺、地下深度4.6公尺，工程開挖深度25.5公尺（約地下8層）。

捷運局補充，為維護遺址的完整及保存文物，初期進行為期44個月的「人工考古開挖」，即由考古團隊，在開挖的同時進行文化遺址的勘查，之後再進入實質的站體興建工程，這也是車站站體必須極盡所能縮小且早於其他標工程啟動原因，以期與萬大線他標工程同時完成。

▲台北市長柯文哲視導捷運萬大線潛盾工程。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲致詞時特別感謝捷運局同仁的辛苦，以及沿線居民的配合。他指出，因為在施工過程中必須要封路、施工時製造的噪音大家也都很不喜歡，不過為了完工後的幸福，在施工期間也請沿線居民多多包涵。他也打趣說，如果居民可以接受噪音，其實市府是可以日夜施工的。

柯文哲表示，萬大線連接北市的中正萬華兩區，也連接到新北市的中和、土城與樹林區。而第一期的工程全長9.5公里，共計有9個車站，其中4個位於台北市，5個在新北市境內；第二期則有13.3公里，計有13個車站，2座為地下車站、11座為地上高架車站。

有感於台灣施工障礙多，柯文哲說，像這次施工的地點附近有古蹟，就不能用怪手下去挖，要改用鏟子挖，「單單挖這個站就挖了3年多」，所以文化古蹟跟工程之間常常要取得一個平衡，難免工程時間會拖久一點。柯也允諾，市府會盡量在兼顧環保與歷史文物保存的狀態下，讓工程做最大化的施工。

在致詞結束前，柯文哲表示自己今天也是來看潛盾機的，因為他也沒有實際看過潛盾機的作業情況，還笑說「Let's Go」，隨即在現場人員的陪同下走入工區視導。