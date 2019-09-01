SOD看太多！捷運癡漢上班趁亂襲臀2名OL、辱警三字經

▲捷運色狼趁上班期間襲OL臀部及大腿。（示意圖／CFP）



記者陳豐德／台北報導

女子小穎（化名）108年2月19日上午搭台北捷運時，突被徐姓男子伸狼爪摸她的臀部，她氣得當場嚇阻，沒想到徐男竟然到其他車廂內，看到女子小如（化名）再度襲擊她的臀部及大腿，過程被小穎用手機蒐證錄下，2女隨即通報警方到場，沒想徐男竟辱警三字經，士林地院依照性騷擾防治法判徐男4個月、侮辱公務員則判拘役50日，可易科罰金。

小穎當日早上8時許搭乘台北捷運淡水往北投方向，在車廂內經過民權西路站時感覺臀部有異物，轉身才發現是徐男對她伸出狼爪，小穎隨即出聲喝止，沒想到徐男被識破後也心無悔意，旋即離開前往隔壁節車廂，小穎立即以手機錄影尾隨蒐證。

沒想到小穎竟然目睹徐男又貼近小如身側，並把手伸往小如的臀部及大腿性騷擾，隨即通報捷運保全，2女合力將徐男攔下等待警方到場，但徐男竟跟2女爭吵，見到員警到來還辱警三字經，隨即被依照現行犯上銬逮捕，徐男回到派出所才坦承犯行。

士林地院審理後，認為徐男為了滿足私慾，竟然趁2女來不及抵抗時伸手觸摸臀部及腿部，顯然未能尊重他人身體自主權，且又侮辱依法執行勤務之員警，藐視公權力之執行，考量到徐男坦承犯行，依照性騷擾防治法判徐男4個月徒刑、侮辱公務員拘役50日，皆可易科罰金，全案可上訴。