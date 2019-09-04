連兩次夢到過世爺爺「腳不舒服要看醫生」　孫女被嬤問一句：眼淚默默留下

▲原PO分享她和爺爺的故事，讓許多人直呼感動。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

「妳如果真的不舒服，一定要去看醫生…」一名女網友分享過世爺爺對她的關心，「親愛的爺爺，謝謝您在天堂還一直關心著我！其實我的腳很好，沒事的！您好好在那邊享受生活。」她也想起爺爺臨走前說的最後一句話。

原PO近日在「爆系故事館」臉書社團說，這是真人真事，覺得有點巧合，所以想和大家分享；還記得小時候因家裡管教比較嚴格，所以要吃速食店比登天還難。

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原PO回憶，她國小一年級的寒假過年時，全家回到雲林過年，除夕早晨她和哥哥、表弟幾名小孩特別早起，「爺爺為了獎勵我們，所以帶我們去吃麥當勞」；回程途中不幸出車禍，導致她右腳受傷留下後遺症，只要天氣一變化就會有點不舒服。

▼原PO說，爺爺帶她出門出車禍受傷，一直感到愧疚。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

「也因為這件事情，爺爺一直感到愧疚，不小心讓我的腳受傷了。」原PO說，大概從一個多月前，只要站起來的一瞬間就會疼痛，當下也沒想太多，就在上周夢到爺爺說，「妳腳如果不舒服，就要去看醫生」，說完就消失在夢境裡。

原PO表示，隔天一早被奶奶問「妳身體有不舒服嗎」，因自己是一個「很ㄍㄧㄥ」的人，沒有到很嚴重都不會和家人說，所以回奶奶「沒有呀！怎麼了？」奶奶說，「我昨天夢到妳爺爺，祂叫我拿錢去給妳看醫生！」

「我笑笑著，也不回答，這件事情我和朋友討論，他們都覺得太神奇了，也一直叫我去看醫生，但是我都沒去看。」原PO指出，前幾天又夢到爺爺說，「妳如果真的不舒服，一定要去看醫生」，說完又消失在夢境。

原PO說，隔天早上又被奶奶問「妳的腳是不是不舒服」，她回「還好呀，怎麼了」；奶奶說「我昨天夢到妳爺爺，祂叫我帶妳去看醫生」；原PO回「好啦！我會去看。」

▼原PO對天上的爺爺說，「您好好在那邊享受生活。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO貼出診所的藥袋表示，後來去看醫生，醫生說大概是氣血不順，沒事，「親愛的爺爺，謝謝您在天堂還一直關心著我！其實我的腳很好，沒事的！您好好在那邊享受生活。打完了，眼淚也默默流下來了！」

有網友感動留言，「爺爺難過擔心妳的腳有後遺症」；原PO回，「我覺得我現在能跑能跳就很厲害了。」還有人說，「好感人～爺爺一定是很介懷這件事情」；原PO回，「我想是⋯還記得聽爸爸敘述，爺爺要臨走前最後一口氣說「（我的名字）腳」，然後就去找佛祖了。」

其他人留言，「好好照顧自己，別讓爺爺擔心」、「我阿嬤如果也來夢裡關心我，我也一定會哭慘」、「爺爺在天堂還是疼妳」、「 我做月子時候，我爺爺也是來要我好好做月子，因為從來沒夢過祂。這麼多年來，祂竟然還在我身邊擔心著我，整個崩潰大哭，醒來還在哭。」