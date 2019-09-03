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60本書適合中小學生看！資深編輯帶路「中小學生讀物選介」線上書展

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▲▼60本書適合中小學生看！資深編輯帶路「中小學生讀物選介」線上書展（圖／翻攝自文化部網頁）
▲精選60本書適合中小學生看！資深編輯帶路「中小學生讀物選介」線上書展。（圖／翻攝自文化部網頁

記者林育綾／台北報導

文化部主辦「第41次中小學生讀物選介」評選結果日前公布，緊接「線上主題書展」登場，邀請了3位資深編輯康文炳、黃威融、邱小良擔任策展人，帶領讀者從第41次獲選書單中，精選60本好書，推薦給中小學生和家長、喜愛閱讀的人們作為參考書單。


▲文化部辦理「第41次中小學生讀物選介」日前出爐，其中「性別平權」及「校園霸凌」主題逐年增長，例如文學翻譯類的《雌性物種》、漫畫類的《百花百色》。（圖／取自博客來）

3位資深編輯中，康文炳在編輯領域工作30年，依靠大量閱讀幫助自己在茫茫的職涯人生旅途中跋涉前行。他認為每個閱讀都有個自己，一本好書更可以找回對內心的期盼，重燃起生活的慾望。而人生的探索不應自我侷限，隨時提醒自己，「試著在閱讀上跨出一步，離開自己熟悉的領域，勉力去讀一本小說、一本散文集、一本科普書、一本哲學論述，一本你不那麼有興趣，甚至懷有些許恐懼感的文類，跨出閱讀的邊界。」

請繼續往下閱讀...

第2位黃威融身兼編輯人、寫作人、創意人，從事編輯創意工作超過20年，在創意發想工作現場發現，專業知識技能並不是靠上課，而是靠大量的課外閱讀。先讓自己成為有思想、有知識、有見解的人，才能成為優秀的寫作者。他認為「每一本書都是獨一無二的世界，如果你未曾見識多樣世界的美好，怎麼能描述和創作。」

第3位邱小良是《Frontier開拓動漫創意誌》主編，漫畫編輯者，小時候夢想成為漫畫家，現在則期望「為世界上每一種漫畫找到家」。他認為編輯是需要設計的，不論是一個故事還是一本書，都可以讓閱讀變成更有趣的魔法，為一個好作品、一本好書，盡力撐開了最大的可能性，讓閱讀體驗能夠更加真實呈現。

3位策展人從「編輯」的角度出發，從第41次獲選書單中，精選60冊好書，帶大家開啟「讀」的好奇，進入書的世界，也期盼每一本好書，都能帶領大家探索新的可能性。

「第41次中小學生讀物選介」線上書展網址：http://book.moc.gov.tw

漫畫也是優良讀物！70本精選書單一次看、文化部「中小學生讀物選介」出爐

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