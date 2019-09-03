終止神豬比賽有譜！7千人連署：殘忍與虐待是野蠻，不是文化

▲「終止神豬重量比賽祭祀」提案，附議人數目前達6734人。（圖／台灣動物社會研究會提供）

記者許展溢／台北報導

公共政策網路參與平台近日發起「終止神豬重量比賽祭祀」提案，附議人數目前已達6734人，根據規定只要超過5千人，相關主管機關就必須在期限內回應。主管機關之一的農委會今（3日）向《ETtoday新聞雲》表示，將等國發會邀請相關部會和廟方等相關人士一起討論，此文化存在的必要性。

台灣動物社會研究會日前不滿指出，農曆7月義民祭典，是客家族群的一大盛事，但卻有一項足以污衊客家文化的虐待動物陋習「神豬重量比賽」，至今仍年年舉辦。且一直以來，義民祭神豬祭祀都被誤以為是客家文化，然而，2016年文化部就已公告強調，義民祭為重要民俗，但不包括「神豬重量比賽」。

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▲神豬從飼養到屠宰過程，飽受各種虐待與痛苦。（圖／台灣動物社會研究會提供）

動社副執行長陳玉敏向《ETtoday新聞雲》表示，神豬重量比賽以「宗教、民俗」之名，讓豬必須被迫不斷增胖，飼養過程令人痛心，在長達約2年「下窟強迫增肥」時間，神豬完全無法表現自然行為；且除限制行動外，多數飼養者以「強迫灌食方式」讓豬增肥增重，神豬從飼養到屠宰過程，飽受各種虐待與痛苦。

農委會畜牧處動物保護科科長鄭祝菁表示，農委會對於傳統文化支持、尊重，確實此文化涉及動物福利，不贊成用不人道的方式進行，由於該提案機關為國發會，後續會配合跨部會和文化部、客委會及廟方代表一起討論此案。

▲豬隻飼養過程令人痛心，動社指出，長達約2年「下窟強迫增肥」時間。（圖／台灣動物社會研究會提供）

都認為不人道為何不直接禁止？鄭祝菁強調，這是一個涉及台灣百年宗教儀式，和祭典、歷史等文化，若強行制止作法太粗糙，因為這攸關文化層面，現階段希望大家對這件事可以漸漸找到共識，而不是說停就停，造成文化上的衝突。

▲許多附議的民眾說，支持廢除神豬重量比賽祭祀。（圖／台灣動物社會研究會提供）

覆議的民眾紛紛表示意見認為，「殘忍與虐待是野蠻，不是文化。」、「祭祀有更好的方法，傳統也應與時俱進，期望神豬重量的競賽能夠走入歷史。」、「很沒水準有失國格的祭祀活動。盼終止。」、 「別把一切都推給仙佛，請停止這殘爆的行為」、「反對虐待動物，國際觀感不佳，支持廢除神豬重量比賽祭祀！」。但也有人指出，「或許可以先從改變神豬飼養方式來努力，畢竟神豬的比賽是台灣人的一個文化，要注重的是人道飼養方式，而不是直接性的抹滅傳統文化。」

▲動社怒斥為了比賽，豬隻都被強迫灌食。（圖／台灣動物社會研究會提供）

陳玉敏怒斥，這件事有太多學者說過根本不是文化，由來是日據時期為鼓勵民眾將豬養大一點，跟祭祀結合，後來才變成神豬行為，而農委會身為動物保護機關，態度居然這樣就可以知道，為何此事到現在無法停止，加上動社每年都拿出清楚的虐待證據，如強迫灌食等向農委會檢舉，卻沒開罰過。她痛斥農委會怠忽職守，只會躲在後面用文化當擋箭牌，她反問文化這麼好用，是否以前女人裹小腳也不用取消了？

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