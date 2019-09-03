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我想吃掉你的姨丈！書店老闆超強技能　客人報錯書名再荒謬都能找到

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▲▼ 書店，書海，找書，書，閱讀。（圖／Photo by Phil Hearing on Unsplash）
▲書店老闆和店員要在茫茫書海中找對書，相當不容易。（示意圖／Photo by Phil Hearing on Unsplash）

 記者林育綾／綜合報導

要當書店老闆或店員可沒那麼容易，面對客人尋書與問書，有正確書名當然好辦事，偏偏不少天兵客人報錯書名，考驗猜書功力。曾經營獨立書店「荒野夢二」的店主銀色快手，今（3日）在臉書粉專「我想開一間書店」分享各種唸錯書名的趣事，例如曾有人問「被火燒傷的女孩」，其實是在問《龍紋身的女孩》；「那時候，我只剩下流感」其實是《那時候，我只剩下勇敢》，讓網友笑說「老闆太神！這樣都能找到！」

銀色快手曾在桃園開了一間獨立書店「荒野夢二」經營約6年，但由於近期忙於撰寫新書計畫，上月10日將書店暫時歇業，但他對於開書店、經營書店依然有各種想法和心得，吸引許多人向他請教與討論，因此在臉書成立粉專「我想開一間書店」，跟人們分享關於開書店必須懂哪些、探索書店還有哪些可能性、選書⋯等資訊。

今他也分享以前在書店常被客人問書的趣事，比方曾有人問，你們店裡有沒有「被火燒傷的女孩」，其實是要找《龍紋身的女孩》。還有人問「那些年我們一起跑的女孩」，他心想這書名聽來像是慢跑實用運動書，其實是《那些年，我們一起追的女孩》。

請繼續往下閱讀...

更扯的是曾有客人想找一本電影原著小說，提到書名好像是「那時候，我只剩下流感」讓他內心OS「到底是快好了，還是沒痊癒呢？」當他拿出《那時候，我只剩下勇敢》給對方，而客人一看到書封就笑了「對！就是這本，老闆太神了！」

他也提到寶瓶文化總編分享過，幾年前接到讀者來電問「有沒有一本什麼腎臟的書」，搞了半天原來是《當你途經我的盛放》，對方在廣播裡聽成「當你突襲我的腎臟」。讓他也忍不住說「感覺好驚悚，好像都市傳說」。

▲▼住野夜《我想吃掉你的胰臟》（圖／悅知文化）
▲日本作家住野夜的《我想吃掉你的胰臟》。（圖／悅知文化）

銀色快手最後分享近來推出新封面、先後被改編成電影和動畫作品的日本小說《我想吃掉你的胰臟》，唸錯成「我想吃掉你的姨丈」，邀請大家一起分享各種唸錯的書名，讓網友看了也笑說「姨丈表示：等你阿姨去睡覺再⋯⋯」

其他人也紛紛留言「『那時候，我只剩下流感』太有趣了，是出於什麼樣的好奇心，這樣的書名居然還會引起他的興趣還特地詢問呢？」「得過流感的我會想買」「笑倒在地！」「老闆真的好神！」

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