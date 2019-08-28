順天625件「國家寶藏」回家了！橫跨一世紀台灣藝術家作品初亮相

▲順天美術館收藏的625件「國家寶藏」回到台灣，象徵國家接下「重建藝術史」里程碑！

記者林育綾／台中報導、攝影

橫跨近一世紀的台灣藝術家畫作，原本由位在美國的順天美術館收藏的625件「國家寶藏」歷經2年的討論和整備，終於返回台灣，全數捐贈給文化部，完成了許鴻源博士的遺願「這些畫不能分散、有一天要回家⋯回到台灣」同時象徵政府接下「重建台灣藝術史」的重要里程碑！今（28）日文化部舉辦開箱記者會，文化部長鄭麗君表示，藝術史是台灣人的靈魂，「重建藝術史也是重建我們台灣人的心靈。」



▲▼文化部今（28）日舉行順天美術館藏返台開箱記者會，現場開箱並展示3幅具有意義的台灣藝術家畫作。



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▲此幅為李梅樹創作的《許鴻源夫婦像》，首次在國人面前亮相，也是紀念許鴻源博士收藏行動的珍貴作品。

鄭麗君提到這一刻的心情非常激動，她從年輕就開始檢討，「自己好像故鄉的異鄉人，站在在自己的土地上，又對這裡那麼陌生。」一部份的原因，是過去在台灣，國家並沒有系統性的建立屬於這塊土地上的藝術史，我們對西方世界藝術都有一定的瞭解，例如米勒，但對自己土地的藝術家卻相當陌生；然而順天堂藥廠創辦人許鴻源博士，早在40年前就為我們預約了這場重建藝術史的工程。

▲順天堂藥廠創辦人許鴻源博士雕像，他與夫人許林碖女士在1993年創立的美國爾灣順天美術館，展開收藏台灣藝術作品行動。

許博士家族自1979年起歷經兩代、長達近半世紀，在民間用自己的力量，一點一滴收藏從日治時期到戰後的台灣藝術家作品超過600件，這些作品橫跨近一世紀，可說是「台灣藝術史的縮影」，他的收藏行動，就是台灣藝術史的一部分。

許鴻源生前曾說「這些畫不是我個人的，是台灣人的財產，要完整蒐藏，不要分散，有一天要回家、回到台灣。」因此長子許照信為了實現父親遺願，2018年9月與文化部長鄭麗君簽訂合作意向書，將全數館藏贈予文化部，並由國立台灣美術館進行典藏、維護。

▲鄭麗君去年9月親赴美國看見這批館藏，心情激動「那是我這輩子距離月亮最近的中秋節」。

鄭麗君在去年9月親赴美國爾灣的順天美術館，雙方正式簽署捐贈契約，回程的那一天剛好是中秋節，「那是我這輩子距離月亮最近的中秋節」，所謂月圓人團圓，這些台灣藝術家作品有機會「回家」，讓我們的心更完整。

她回想當時看到這些畫作時非常震撼，今記者會現場只有展示一小部分，大約30幅，「但若你一次看到600多件藝術品，你彷彿看見整個台灣的藝術史⋯⋯彷彿能呼吸到這些藝術家曾經見證的氛圍。」

▲▼順天美術館收藏近一世紀的台灣藝術家作品，今記者會現場展示一小部分，首次於國人眼前亮相！

▲▼鄭麗君形容初次見到收藏時非常激動，彷彿能呼吸到這些台灣藝術家曾經見證的氛圍。

鄭麗君敬佩也感謝在天上的許鴻源博士，因為有一個不平凡的夢想，展開了這樣的收藏行動，早在台灣還沒有藝術史就開始了，他就是希望這些藝術品有一天回到台灣，讓子子孫孫能夠看見。

而許照信守護父親的這份心願，無私捐贈，他也分享這樣的心情宛如「嫁女兒」，當畫作一批一批送回台灣時，原本的館藏房間變得空空的，心裡難免會落寞，但是一想到她會有更好的將來，心裡也帶著祝福，為她高興。

▲許照信（右）將順天館藏捐贈回台後，形容心情像是嫁女兒，看著房間空空的難免落寞，但也為她將來高興。

鄭麗君承認，「我也必須說我們責任重大，因為交到我們手上的不只是625件作品，而是一份重大的信任。」國家從今起必須承擔這份責任，因此過去3年來，文化部結合前瞻基礎建設提出「重建台灣藝術史」計畫，這也是國家第一次動用特別預算來重建台灣藝術史，她認為藝術史是台灣人的靈魂，重建藝術史，也是重建心靈，邀請國人一起參與和互動。

▲▼順天館藏品開箱時，有專業的修復師檢視。

▲記者會現場開箱作品，洪瑞麟的《礦工頌》。洪瑞麟有許多描繪台灣工人的作品。

此批652件藏品終於順利返抵台灣，開箱記者會上，順天美術館董事長許照信伉儷、順天美術館館長陳飛龍特別返台出席，讓這批具重要意義的收藏，重現在故鄉台灣。記者會由鄭麗君主持，邀請藝術家、藝術界前輩及家屬等出席，現場展示順天館藏包含陳澄波、林之助、楊三郎、李梅樹、廖繼春、洪瑞麟、薛保瑕等人的精彩作品。

▲左至右：國立台灣美術館館長林志明、文化部長鄭麗君、美國爾灣順天美術館董事長許照信伉儷、順天美術館館長陳飛龍。

記者會現場開箱3幅作品，分別為李梅樹創作的《許鴻源夫婦像》、廖繼春《公園一隅》、洪瑞麟的《礦工頌》。鄭麗君提到，為了重建國家藝術史，將來也會提升國美館的組織能量，更進一步支持典藏體系的建立，以及搶救修復技藏。而重建台灣藝術史，除了是國家的責任，也邀請國人一同參與和互動，將許博士的夢越做越大。

這些珍貴的「國家寶藏」後續由國美館進行相關藏品整飭、研究、保存、維護、修復等作業，預計於2020年上半年有一場專題展，下半年會有更完整的展覽，屆時就能讓這批完整遺留在海外的珍貴作品，重新與國人見面。

▲文化部看重「重建台灣藝術史」計畫，認為藝術史是台灣人的靈魂，也是重建我們的心靈。

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