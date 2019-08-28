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台灣人像是自己土地上的異鄉人！鄭麗君：重建藝術史也是重建心靈

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記者林育綾／台中報導

「順天美術館」收藏了橫跨一世紀的台灣藝術家畫作，652件館藏品全數從美國平安回到台灣，象徵重建國家藝術史跨進一大步！今（28日）文化部長鄭麗君提到，這是她部長任內充滿喜悅的一刻，她常覺得「台灣人像是自己故鄉的異鄉人，站在這塊土地上，卻又對這塊土地上的一切如此陌生。」她認為，藝術史就是一個國家的靈魂，重建藝術史，就是重建台灣人心靈的歷史。 

▲▼順天美術館652件「國家寶藏」館藏返台開箱（圖／取自鄭麗君臉書） 

▲鄭麗君(右1)形容「台灣人像是自己故鄉的異鄉人」，將努力重建台灣藝術史。（圖／鄭麗君臉書）

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▲▼洪瑞麟《礦工頌》1960，油彩、畫布，60x90 cm。順天美術館625件「國家寶藏」館藏返台開箱。（圖／文化部提供）

▲台灣藝術家洪瑞麟在1960年的作品《礦工頌》。（圖／文化部提供）

大多人對西洋藝術史都有一定的瞭解，例如歐洲有米勒畫農人，卻很少人知道台灣本土藝術家洪瑞麟，有許多描繪礦工、工人的精彩作品。鄭麗君提到，當時她接任文化部長那一刻開始，就不停思考，「我們該怎麼做，才能讓台灣人重新去認識自己？」

3年前左右，文化部推動「重建台灣藝術史」，過程中發現順天堂藥廠的創辦人許鴻源博士，早在40年前就已經為世世代代的台灣人預約了這場重建工程，「等待有一天提醒這個國家，要有自己的記憶、自己的靈魂，要承繼藝術家為我們留下的時代精神。

▲▼順天美術館625件「國家寶藏」返台開箱。（圖／記者林育綾攝）

▲有「台灣科學中藥之父」之稱的許鴻源博士，受教友廖繼春的鼓勵，展開台灣藝術家作品的收藏。（圖／記者林育綾攝）

許博士家族自1979年起，歷經兩代，耗費長達近半世紀，在民間用自己的力量，一點一滴收藏從日治時期到戰後的台灣藝術家作品超過600件，這些作品橫跨近一世紀，可說是台灣藝術史的縮影。而許博士生前曾說「這些畫不是我個人的，是台灣人的財產，要完整蒐藏，不要分散，有一天要回家、回到台灣。」因此長子許照信實現父親的遺願，將作品全數捐贈回台。

▲▼ 台灣藝術品從美國回家鄉！「順天美術館」捐600件館藏給文化部。順天美術館陳飛龍館長遵照父親許鴻源博士的遺願「這些畫不是我個人的，是台灣人的財產，要完整蒐藏，不要分散，有一天要回家、回到台灣。」（圖／記者林育綾攝）

▲鄭麗君(中) 去年親赴美國，與順天許照信董事長(左1)、陳龍飛館長(右1) 簽署捐贈合作意向書。（圖／文化部提供）

鄭麗君分享去年9月親赴美國，與許鴻源的長子許照信簽署「捐贈合作意向書」，回程的那一天剛好是中秋節，她在飛機上發現，「這是我這輩子和月亮最近的一個中秋節，彷彿代表著：順天回家，其實就是一個月圓人團圓的故事，順天回家，讓我們的記憶更完整了。

▲▼順天美術館625件「國家寶藏」返台開箱。（圖／記者林育綾攝）

▲順天美術館館長陳飛龍(右1) 特地返台，希望捐贈行動打開台灣人心裡的窗。

順天美術館館長陳飛龍今天也特地回台，提到「我覺得今天不是回來開箱，我希望我是打開台灣人心裡的窗，可以找到台灣人自己最後一道幸福的光。」

鄭麗君深深感謝許博士家族兩代人的守護與無私，也提到陳飛龍館長常說，「許博士是一個平凡的人，卻有一個不平凡的夢。他的心願，就是希望有一天他所收藏的畫能夠回到台灣，屬於全體台灣人，讓世世代代子孫可以欣賞。」

▲▼李梅樹《許鴻源夫婦像》1980，油彩、畫布，129x104 cm。順天美術館625件「國家寶藏」館藏返台開箱。（圖／文化部提供）

▲台灣藝術家李梅樹作品《許鴻源夫婦像》，在今（28）日開箱。（圖／文化部提供）

她也說，許博士的收藏行動，遠在台灣還沒有公立美術館之前，也在台灣還沒走向民主化之前。許博士身為一位科學家、企業家，卻立下了為台灣保存藝術史的宏願，「他的收藏行動，本身就是藝術史的一部分。」

▲▼倪蔣懷《婦人坐像》1938，水彩、紙，38 x 26 cm。順天美術館625件「國家寶藏」館藏返台開箱。（圖／文化部提供）

▲台灣藝術家倪蔣懷1938年作品《婦人坐像》。（圖／文化部提供）

▲▼廖繼春《公園一隅》，油彩、畫布，33x24 cm。順天美術館625件「國家寶藏」館藏返台開箱。（圖／文化部提供）

▲廖繼春《公園一隅》作品也在現場開箱展示。（圖／文化部提供）

▲▼陳進《孔子廟》1948，膠彩，62x48.5 cm。順天美術館625件「國家寶藏」館藏返台開箱。（圖／文化部提供）

▲陳進《孔子廟》1948，膠彩，62x48.5 cm。（圖／文化部提供）

▲▼ 顏水龍《歸牧》1977，油彩、畫布，88x127 cm。順天美術館625件「國家寶藏」館藏返台開箱。（圖／文化部提供）

▲顏水龍《歸牧》1977，油彩、畫布，88x127 cm。（圖／文化部提供）

她形容，順天的652件典藏，就像一條長長的時光隧道，如果你走進去，會看到藝術家如何用創作突破時代的限制與思想的藩籬，透過不同時代藝術家的眼睛、畫筆與心靈，彷彿重新走過台灣人曾經歷的每一段路程，重新感受每一代台灣人生命中的喜怒哀樂、酸甜苦辣，引領我們和前人相遇，呼吸他們的呼吸、生活他們的生活，也和我們自己相遇。

▲▼順天美術館625件「國家寶藏」返台開箱。（圖／記者林育綾攝）

▲許照信(右1)完成父親的遺願，將館藏捐贈回台，也象徵國家接下重建藝術史重任。

這些畫作回家後，鄭麗君也承認「深感肩膀上責任重大，我們承接的，不只是照顧這652件作品，而是大家期待建立台灣藝術史的心願。」過去在台灣，國家缺乏有系統的建立藝術史，因此文化部在前瞻基礎建設計畫中提出「重建台灣藝術史」，這也是有史以來國家首次動用特別預算來推動藝術史。

而順天藏品的捐贈，為重建藝術史跨出重要的一步，她向所有關心的前輩與朋友保證，會更加緊重建藝術史的腳步。她認為，「藝術史就是一個國家的靈魂，重建藝術史，就是重建台灣人心靈的歷史。

鄭麗君在28日晚間也於臉書發表長文，分享這席感言，網友看了也紛紛留言「讀完文章感動地哭了！」「謝謝順天，謝謝文化部。期待展出」「讓台灣人找回自己的認同、文化和藝術吧！謝謝許博士、陳館長和鄭部長的努力讓這一切得以實現。」

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