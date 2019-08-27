幸佳慧罹癌也創作！用繪本跟孩子談熟人性侵　蘇貞昌也買給孫女看

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幸佳慧罹癌也創作！繪本《蝴蝶朵朵》跟孩子談熟人性侵　蘇貞昌也買給孫女看

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▲▼罹癌也在創作！幸佳慧一生努力對孩子說「很重要的事」（左圖／資料照，幸佳慧提供；右圖／《蝴蝶朵朵》繪本封面）

▲罹癌也在創作！幸佳慧用繪本對孩子說那些「很困難又很重要的事」。（左圖／幸佳慧提供；右圖／《蝴蝶朵朵》繪本封面）

記者林育綾／綜合報導

獲得金鼎獎「特別貢獻獎」的兒童文學創作者幸佳慧，長期以來勇敢用繪本對孩子說那些「很困難卻很重要的事」，即使罹癌也不放棄創作。例如白色恐怖議題，還有今年8月發表的繪本《蝴蝶朵朵》談熟人性侵，正是她抱病也堅持的作品，蘇貞昌表揚時也表示自己會買給孫女看，肯定她對孩童的付出。

幸佳慧長期透過兒童文學的創作、推廣、研究、評論、翻譯等多面向，關注多元文化、兒童權益等議題，今年獲得第43屆金鼎獎「特別貢獻獎」，由於罹患癌症體況不佳，擔心無法出席9月12日的頒獎典禮，昨（8/26）行政院長蘇貞昌特別提前將講座親手交給她。

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▲▼ 主治醫師說她「可能來不及領獎」　蘇貞昌提早搬金鼎獎特別貢獻給幸佳慧（圖／取自文化部長鄭麗君臉書）

▲主治醫師說她「可能來不及領獎」，蘇貞昌提早將金鼎獎特別貢獻獎座頒發給幸佳慧。（圖／取自文化部長鄭麗君臉書）

她的作品沒有因為以兒童為對象而設限，反而勇敢挑戰各種題材，每個看似困難、一般人不知道怎麼跟孩子談的題目，她都能搭建出一條與孩子溝通的橋樑，透過繪本，對孩子說那些「很困難卻很重要的事」。

她認為，繪本的使命不是教小孩聽話，而是用孩子的立場，替孩子講話，進而鼓勵孩子勇敢與保護自我。例如《希望小提琴》和孩子談白色恐怖；而今年8月出版的《蝴蝶朵朵》談熟人性侵，是她即使罹癌也不放棄的創作。

▲▼ 幸佳慧創作繪本《蝴蝶朵朵》談熟人性侵，幸佳慧著，繪者陳潔晧、徐思寧。（圖／字畝文化出版《蝴蝶朵朵》，翻攝自讀冊生活）

▲▼幸佳慧創作繪本《蝴蝶朵朵》，跟孩子談「熟人性侵」議題。繪者陳潔晧、徐思寧。（圖／字畝文化出版《蝴蝶朵朵》，翻攝自讀冊生活）

▲▼ 幸佳慧創作繪本《蝴蝶朵朵》談熟人性侵，幸佳慧著，繪者陳潔晧、徐思寧。（圖／字畝文化出版《蝴蝶朵朵》，翻攝自讀冊生活）

2018年幸佳慧發現罹患壺腹癌開始就醫治療，今年得到金鼎獎「特別貢獻獎」時，原預計參與9月12日的頒獎典禮，不過由於體況欠佳，21日她在個人臉書透露「主治醫生說我可能領不到金鼎獎」，因此行政院長蘇貞昌特別在昨（8/26）與她茶敘，同時表揚她的付出，提早將獎座親手交給她。

▲▼幸佳慧創作繪本《希望小提琴》談白色恐怖。幸佳慧著，繪者蔡達源。（圖／小天下出版《希望小提琴》，翻攝自讀冊生活）

▲幸佳慧創作繪本《希望小提琴》談白色恐怖。幸佳慧著，繪者蔡達源。（圖／小天下出版《希望小提琴》，翻攝自讀冊生活）

幸佳慧也在現場分享，《希望小提琴》讓她花費了5、6年時間製作才完成，當時很多插畫家聽到要與她合作都很開心，然而一聽到是要描寫「白色恐怖」，都紛紛婉拒合作。

她說，每次嘗試一個新的議題時「常常一個人忐忑不安，一個人從憤怒出發」，擔心出版社不願意出版，又擔憂市場反應冷淡或受到攻擊。沒想到市場的反應相當正面，《希望小提琴》後來也受到許多教育系統的肯定，她所顧慮的都沒發生，讓她開始更有勇氣，甚至舉辦相關工作坊，也刺激了後來更多作家嘗試相關議題，笑說「因為大家看到幸佳慧出（書）都沒事了嘛」。

▲▼ 主治醫師說她「可能來不及領獎」　蘇貞昌提早搬金鼎獎特別貢獻給幸佳慧（圖／取自文化部長鄭麗君臉書）

▲幸佳慧獲頒金鼎獎特別貢獻獎，文化部長鄭麗君（右1）、教育部長潘文忠（左1）也到場肯定。（圖／取自文化部長鄭麗君臉書）

接到獎座那刻的她相當激動，表示這是她參與過最高、最榮耀的場合，更說「這個金鼎獎是大家的，多賴出版社和讀者支持。」她很感謝社會接納了她的行動，也謙虛說「這個國家還有好多事要做，我做的事情太少了。」

蘇貞昌也表示，自己買了很多幸佳慧的繪本給孫女看，從第一本到現在的《蝴蝶朵朵》，他讚賞幸佳慧以純熟精妙的文筆，對台灣、對整個環境和各方面，用說故事的方式讓孩子能夠深入淺出瞭解，進而對環境展現大愛。

頒獎時，文化部長鄭麗君、教育部長潘文忠也到場，還有許多親友、出版界和教育界人士一起參與，不僅表示讚賞與肯定，也給她祝福和打氣。蘇貞昌期望「佳慧一定要好起來，勇敢承接下去！」也表示會以她開的這條路繼續下去，用國家的力量像她一樣鼓勵孩子，繼續堅持。

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關鍵字：幸佳慧,兒童文學,繪本,希望小提琴,蝴蝶朵朵,金鼎獎,文化部,行政院,蘇貞昌,鄭麗君

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