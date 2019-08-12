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漫畫也是優良讀物！70本精選書單一次看、文化部「中小學生讀物選介」出爐

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▲▼ 文化部辦理「第41次中小學生讀物選介」出爐，其中「性別平權」及「校園霸凌」主題逐年增長，例如文學翻譯類的《雌性物種》、漫畫類的《百花百色》。（圖／取自博客來）

▲文化部辦理「第41次中小學生讀物選介」出爐，其中「性別平權」及「校園霸凌」主題逐年增長，例如文學翻譯類的《雌性物種》、漫畫類的《百花百色》。（圖／取自博客來）

記者林育綾／台北報導

從前的時代「漫畫」總被視為不良讀物、帶到學校還會被師長沒收的「違禁品」；如今不但政府帶頭鼓勵國內漫畫家創作，還列選為「優良讀物」！文化部辦理「第41次中小學生讀物選介」今(8/12)結果出爐，共計選出8大類、多達590種推介讀物，包括「70本精選之星」推薦，讓青年學子及家長老師，透過獲選書單認識更多不容錯過的精采好書，其中不乏圖畫書、漫畫書、文學翻譯作品等，議題包括時事、人文，還有逐年增長的「性別平權」及「校園霸凌」主題。

此次評選共分8大類：圖畫書類、自然科普類、人文社科類、文學類、文學翻譯類、叢書工具書類、漫畫類、雜誌類，總共有280家出版社報名參選。再由3,395種參選讀物中，精選出590種，佔報名總量17%。評審委員也對獲選書籍提供推薦理由，期盼成為中小學師生及家長的「最佳課外讀物指南」，讓每一本書成為一場未知的冒險，建立屬於自己的閱讀地圖，從書中世界找到美好體驗！

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▲▼ 文化部辦理「第41次中小學生讀物選介」出爐（圖／文化部提供）

▲文化部辦理「第41次中小學生讀物選介」出爐。（圖／文化部提供）

這次在「圖畫書類」出現許多令人眼睛為之一亮的時事題材，例如一位爭取教育權而改變了世界的女孩《馬拉拉的魔法鉛筆》、季節性移工家庭故事的《候鳥》、19世紀柯札克醫師落實兒童人權在孩子們日常的《布魯卡的日記：波蘭兒童人權之父-柯札克的孤兒之家故事》、在地球另一端逃離戰火的兒童難民背後故事《戰爭來臨的那一天》等。評審表示，這些故事都可以拓展孩子們的視野，讓他們以更寬廣的角度來關懷世界。

而「人文社科類」有本土創作如《一個木匠和他的台灣博覽會》、《尋妖誌：島嶼妖怪文化之旅》等，展現出對於台灣歷史、文化的關注和情感。此外還有略帶難度，卻可刺激孩子不同思考面向的《跳舞的熊》、《帝國暮色》等書。

而逐年增長的「性別平權」及「校園霸凌」主題，可以在本次的文學翻譯類及漫畫類看到不少作品，例如文學翻譯類的《雌性物種》、《電擊女孩》；漫畫類的《百花百色》、《弟之夫》等書，皆可提供青少年思考啟發與關懷，並反思自身對性別議題的看法。

文化部表示，本次獲選書籍及各參選類別之評選報告請至「本次獲選書單」查詢，「70本精選之星」也歡迎下載，相關推廣活動訊息亦將陸續於官網發布，歡迎青年學子及家長老師，透過獲選書單認識更多不容錯過的精采好書，同時更精確的找到適合自己的讀物。

★「70本精選之星」一次看↓：書籍出版社與作者、適讀年齡、評審推薦理由等資訊，可點此下載查詢。

1 大海小海浪
2 月亮想睡覺
3 青蛙小王子
4 一起演奏吧
5 雞蛋花
6 零用錢大作戰：廣告達人寫給小學生的溝通技巧書
7 巴黎老奶奶的故事
8 「無限多」到底有多少呀？
9 什麼讓我們快樂？
10 公園裡有一首詩
11 進礦山找科學
12 種子圖鑑： 天上飛、河裡游、偽裝欺敵搞心機......讓你意想不到的種子變身小劇場
13 自然大視界：不可思議的生態奧祕圖鑑
14 我的第一套生命科學繪本系列1-3（1.生命從哪裡來？ 2.生命為何結束？ 3.生命很寶貴嗎？）
15 地圖會說話【10週年增訂版】：從GPS衛星定位到智慧手機地圖，不可不知的地理資訊應用
16 別讓世界只剩下動物園：我在非洲野生動物保育現場
17 螞蟻飼養與觀察
18 太陽科學：一千五百萬度的探索之旅
19 NASA 9大太空任務：一窺宇宙最真實探索實錄
20 重返藍色星球：發現海洋新世界
21 一個木匠和他的台灣博覽會（附1935年『台灣博覽會紀念台北市街圖』、『台灣博覽會鳥瞰圖』復刻版古地圖）
22 尋妖誌：島嶼妖怪文化之旅
23 非虛構寫作指南：從構思、下筆到寫出風格，橫跨兩世紀，影響百萬人的寫作聖經
24 画哲學：三十個哲學家和他們腦子裡的怪奇東西
25 神話地圖：認識12大古文明中的神祇、怪獸與英雄故事
26 This is 林布蘭
27 跳舞的熊
28 最低的水果摘完之後
29 帝國暮色：鴉片戰爭與中國最後盛世的終結
30 沉默的島嶼─校園性侵事件簿
31 夢之國度碧西兒
32 陽光 空氣 花和水
33 草山之鷹
34 微童話
35 宇宙密碼——25篇星球科幻童話
36 無聲的催眠
37 故事書：2福地福人居、故事書：3三合院靈光乍現
38 第九個身體
39 《紅磚港坪——鄭清文短篇連作小說集(1-3)》(套書珍藏版)
40 妖怪藥局 (我的玉兔店長、神仙惹麻煩)
41 蜜蜂與遠雷
42 少年來了
43 熊與夜鶯
44 一袋彈珠
45 被消除的男孩（電影原著）
46 夢遊的大地
47 一隻狼在放哨：阿巴斯詩集
48 暗黑孤兒院
49 小騎士特倫克系列全集（系列1至5集完整典藏書盒版）
50 遊樂園今天不開門(平裝)
51 彩圖易讀版臺灣史年表
52 漫畫原來要這樣看【限量終極盒裝版】 (1.《漫畫原來要這樣看》2.《漫畫原來要這樣畫》 3.《漫畫原來還可以這樣看》)
53 台灣味菜市場
54 三浦伸章的自然農法
55 設計的科學： 讓你一眼看穿好設計、壞設計！
56 地球上最健康的150種食材（十週年全新增修版）：「該吃什麼？為什麼吃？」的驚人真相
57 漢字的華麗轉身：漢字的源流、演進與未來的生命
58 賴嘉綾的繪本報一報
59 一看就懂的單位圖鑑
60 漫畫讀通柯維成功學
61 弟之夫（全套共4冊）
62 老爸練習曲
63 消逝的後街光影
64 百花百色
65 魔幻時刻：THE ACTOR 第二集（完）
66 人魚女孩
67 佛祖傳（全三冊）
68 全員玉碎！
69 傾聽我的心(1)、傾聽我的心(2)、傾聽我的心(3完)
70 這本漫畫有夠臺！2018大回顧：CCC創作集10號

►「第41次中小學生讀物選介」完整清單請點此查詢

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